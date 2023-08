Oroscopo: Pesci settembre 2023

Home

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno dei Pesci:

L’oroscopo del mese di settembre per il segno dei pesci. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre si apre con una bella novità: Venere, il pianeta dell’amore, entra nel tuo segno opposto, il Cancro, il 2 settembre. Questo significa che avrai più possibilità di incontrare persone interessanti e affini a te, sia sul piano emotivo che intellettuale. Potresti vivere momenti romantici e intensi, soprattutto nella seconda metà del mese, quando anche Marte entrerà nel Cancro, aumentando la tua passione e il tuo magnetismo. Se sei già in coppia, potresti riscoprire la complicità e la dolcezza con il tuo partner, magari organizzando una vacanza o una gita fuori porta. Attenzione però a non lasciarti trasportare da illusioni o aspettative irrealistiche: Nettuno, il tuo pianeta guida, è ancora retrogrado nel tuo segno e potrebbe crearti qualche confusione o delusione. Sii sincero con te stesso e con gli altri e non farti ingannare dalle apparenze.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto produttivo e stimolante per il tuo lavoro. Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza, entra nel Leone il 5 settembre, portandoti creatività, entusiasmo e leadership. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convinzione, ottenendo il consenso e l’ammirazione dei tuoi colleghi e superiori. Potresti anche avere l’opportunità di viaggiare per motivi professionali o di ampliare i tuoi orizzonti culturali. Il 15 settembre ci sarà la luna nuova nel segno della Vergine, che ti aiuterà a organizzare meglio il tuo tempo e le tue risorse, a essere più efficiente e preciso nel tuo lavoro. Potresti anche ricevere una gratifica o un riconoscimento per i tuoi meriti.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Giove, il pianeta della fortuna e dell’abbondanza, è ancora nel segno dell’Ariete, formando un bell’aspetto con il tuo Sole. Questo significa che potresti beneficiare di occasioni fortunate, di entrate extra o di investimenti redditizi. Potresti anche ricevere dei doni o delle eredità da parte di parenti o amici. Saturno, il pianeta della responsabilità e della disciplina, è ancora nel segno dell’Acquario, che governa la tua casa del denaro. Questo ti aiuta a essere più prudente e razionale nelle tue spese, a risparmiare e a pianificare il tuo futuro economico. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nell’Ariete, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro.

