29 Agosto 2025

Oroscopo Pesci settembre 2025

Oroscopo Pesci settembre 2025: Relazioni solide e nuove consapevolezze

Settembre porta il tema delle relazioni in primo piano. Fino al 22, con il Sole in Vergine e Mercurio attivo dal 2 al 18, la tua attenzione sarà rivolta alla vita di coppia e ai rapporti di collaborazione. Sarai più premuroso, disponibile, capace di ascoltare l’altro con dedizione. Saturno, rientrato nel tuo segno il 2, ti chiede però di fare chiarezza: un settore della tua vita necessita di basi più solide. Non avere paura di rivedere i tuoi progetti: ora hai la maturità per costruire qualcosa di duraturo.

In famiglia potresti vivere qualche tensione o imprevisto che cambia i piani, ma affrontandolo con calma troverai soluzioni pratiche. Attenzione invece al settore economico: Nettuno crea un po’ di incertezza e spese non programmate, quindi meglio gestire le risorse con prudenza. La tua energia resta intensa fino al 21 e ti spinge a dare il massimo; dal 22, però, sarà l’ideale a guidarti, con un approccio più ispirato e visionario.

Sul piano sentimentale, settembre promette dolcezza. Fino al 18, la quotidianità con il partner sarà fluida e rassicurante, fatta di piccole attenzioni che rafforzano il legame. Dal 22, con Marte in Scorpione in buon aspetto al tuo segno, ritroverai passione e sicurezza in te stesso: agirai con ardore, senza esitazioni. Per chi è in coppia, Venere e Marte rendono più vivace l’intimità, con una sensualità gioiosa e complice.

Se sei single, questo mese ti offre opportunità concrete: il secondo decano in particolare avrà incontri favoriti. Venere ti rende magnetico, capace di attrarre con naturalezza. I tuoi desideri saranno chiari e fino al 21 saprai bene cosa cercare in una persona.

Sul fronte professionale e finanziario, fino al 21 sarai instancabile, pronto a impegnarti per aumentare le entrate. A fine mese una notizia positiva potrebbe arrivare, migliorando le tue prospettive. Qualche colpo di fortuna è possibile, persino nel gioco — ma senza esagerare. Rimani prudente con i guadagni: Nettuno, come sempre, rende il terreno un po’ instabile.

Il mese di settembre 2025 per gli altri segni

