Oroscopo: Sagittario, agosto 2023

28 Luglio 2023

Oroscopo del mese di Agosto 2023 per il segno del Sagittario

Amore:

Con la luna piena in Capricorno il 2 agosto, potresti sentire una maggiore intensità emotiva e un bisogno di sicurezza nella tua relazione. Questo sarà un momento ideale per dedicarti al tuo partner e rafforzare il vostro legame. Verso metà mese, con la luna nuova in Leone il 16 agosto, potresti provare una nuova energia romantica e un desiderio di esplorare nuove possibilità nell’amore. Dopo il 17 agosto, quando Marte entra in Vergine, potresti sentirti più concentrato sulle questioni pratiche della vita, ma cerca di non trascurare il lato emotivo della tua relazione.

Lavoro:

Con Mercurio nel segno del Leone, avrai una maggiore capacità di comunicazione e creatività nel tuo ambiente professionale. Questo ti aiuterà a esprimere le tue idee in modo efficace e a farti notare dai tuoi superiori. Tuttavia, con Saturno nel segno dell’Acquario, potresti sentirsi un po’ limitato nelle tue possibilità e responsabilità lavorative. Sarà importante rimanere concentrato e persistente per raggiungere i tuoi obiettivi.

Denaro:

Con Venere nel segno del Leone fino al 12 agosto, potresti essere tentato di fare qualche spesa e concederti qualche lusso. Tuttavia, dal 13 agosto, quando Venere entra in Cancro, sarà importante essere più cauto con le tue finanze e cercare di risparmiare. Dopo il 17 agosto, quando Marte entra in Vergine, potresti avere nuove opportunità per aumentare i tuoi guadagni e migliorare la tua situazione finanziaria.

