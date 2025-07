Home

Oroscopo Sagittario agosto 2025, un mese di ispirazioni e ricco di occasioni

31 Luglio 2025

Ad agosto, caro Sagittario, l’energia del Leone ti sostiene fino al 22, portando entusiasmo, ottimismo e voglia di guardare lontano. Qualunque sia il tuo obiettivo – personale, emotivo o professionale – il cielo ti spinge a crederci davvero. Le tue convinzioni si fanno forti, il tuo spirito si apre, e l’ideale guida ogni passo. Non mancheranno momenti illuminanti, viaggi, scoperte o riflessioni profonde che ti rimettono in contatto con la tua essenza.

Dal 6, Marte anima la tua vita sociale: incontri, amici, progetti di gruppo… È il momento perfetto per divertirti e, perché no, dare il via a un’idea condivisa. Nel frattempo, Venere e Giove – in buon aspetto fino al 25 – ti rendono affascinante, irresistibile, con una sensualità naturale che attira l’attenzione ovunque tu vada.

Attenzione però alle relazioni contrattuali o di coppia, specialmente per il primo decano: Urano può portare imprevisti o cambi di rotta. Meglio evitare di irrigidirsi e accogliere ciò che cambia con intelligenza emotiva. Plutone, fortunatamente, ti aiuta a gestire con lucidità ogni relazione, anche nei piccoli spostamenti e nella quotidianità.

In amore, ti sentirai coinvolto e appassionato. Se sei in coppia, preparati a qualche sorpresa dal partner, ma evita gelosie inutili: la fiducia sarà il tuo miglior alleato. Se sei single, non starai mai fermo. Parteciperai a eventi, viaggi, incontri, e l’amore potrebbe nascere proprio in un contesto amichevole. Dopo l’11, Mercurio ti rende brillante nei dialoghi e affascinante nei corteggiamenti.

Sul fronte economico, tra l’1 e il 25 potresti ricevere un piccolo aiuto o una spinta positiva, soprattutto se sei del secondo decano. Le tue finanze appaiono stabili, ma resta vigile su eventuali modifiche contrattuali, specie per il primo decano. Dopo il 23, con il Sole in Vergine, torna la concentrazione sul lavoro: è tempo di prepararsi alla ripresa.

