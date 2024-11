Home

Oroscopo, Sagittario Dicembre 2024: energie contrastanti, opportunità e scelte importanti

27 Novembre 2024

Dicembre inizia con il Sole nel vostro segno fino al 21 e Mercurio che vi accompagnerà fino alla fine del mese. Tuttavia, la retrogradazione di Mercurio potrebbe portare qualche disguido iniziale. Non preoccupatevi: a partire dal 16, le energie si stabilizzano e le cose iniziano a scorrere più fluidamente. Il vostro dinamismo naturale sarà messo alla prova da alcune disarmonie con Giove in Gemelli, che potrebbero creare situazioni promettenti ma, allo stesso tempo, difficili da concretizzare. Nei giorni più complessi, potreste sentire di non essere sulla strada giusta o di perdere tempo.

Marte in Leone vi sostiene e vi invita a guardare oltre i contrattempi. Se sorgono ostacoli a partire dal 7, considerate questa una chance per perfezionare i vostri progetti, testare nuove soluzioni e consolidare ciò che avete costruito. Alla fine, tutto si evolverà nella direzione desiderata, e gli impegni presi dagli altri saranno rispettati.

Amore e Relazioni

In coppia

La posizione di Venere in Acquario dal 8 e l’influenza di Marte in Leone portano una ventata di cambiamenti nel vostro rapporto. Desiderate modifiche significative che potrebbero avere un impatto sul vostro stile di vita. Tuttavia, il vostro partner potrebbe mostrarsi riluttante. Fino al 16, le discussioni potrebbero rivelarsi inconcludenti. Dopo questa data, un compromesso diventa possibile, permettendovi di trovare un equilibrio soddisfacente per entrambi.

Single

Dicembre si apre sotto buoni auspici per i single Sagittario. Grazie a Venere e Marte, siete in una fase di forte attrattiva e carisma. Tuttavia, il consiglio è di procedere con cautela: privilegiate il dialogo e i gesti seducenti ma misurati. Se incontrate ostacoli o dubbi in una potenziale relazione, non forzate le cose. Aspettate il momento giusto per agire, e le opportunità si presenteranno.

Carriera e Finanze

Il lavoro vi tiene impegnati fino al 21, con il Sole che illumina il vostro percorso e Mercurio che, dal 3, alimenta la vostra creatività e vi consente di costruire nuove connessioni. Comunicazioni, idee brillanti e incontri stimolanti saranno i vostri punti di forza. Marte in Leone vi dona energia e determinazione, rendendo la vostra presenza notabile e apprezzata.

Giove retrogrado in opposizione facilita questioni legali e contrattuali, offrendo soluzioni favorevoli. Questo è il momento di avanzare richieste finanziarie o di concretizzare aspettative economiche. La coppia Plutone-Venere sostiene le vostre relazioni professionali, permettendovi di ottenere supporto dalle persone giuste e di rafforzare la vostra posizione.

