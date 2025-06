Home

Oroscopo Sagittario luglio 2025: mese promettente a livello economico

29 Giugno 2025

Luglio 2025 si apre con un’energia intensa e trasformativa. Fino al 22, il Sole in Cancro accende la tua voglia di scavare a fondo nella tua interiorità: sentirai forte l’esigenza di comprendere cosa sta cambiando dentro di te, come se un nuovo livello di consapevolezza fosse pronto a emergere. Le energie cancerine, magnetiche e potenti, attivano il tuo potenziale rigenerativo, facendoti guardare anche ciò che temi, con il coraggio di affrontarlo e superarlo.

Marte in Vergine ti chiede rigore e concentrazione, soprattutto nella sfera lavorativa: sarai operativo, preciso, con un forte desiderio di fare bene, di perfezionare la tua routine e di non perdere tempo. Attenzione, però, a non essere troppo severo con te stesso o con gli altri. Il cielo ti sostiene, soprattutto con gli influssi armoniosi di Saturno e Nettuno dall’Ariete

Il primo decano riceve la spinta di Plutone, che ti dona forza interiore e visione strategica: un autentico morale da combattente. Dopo il 22, il Sole in Leone, accompagnato da Mercurio, ti rende più socievole, ispirato e capace di esprimerti con umanità e intelligenza. Un ottimo momento per raccontarti e condividere pensieri profondi.

Dal 4 luglio in poi, Venere si piazza in una posizione favorevole, portando tenerezza, desiderio e buone vibrazioni nel tuo cielo affettivo. Se sei in coppia, ti sentirai completamente coinvolto nella relazione: dedicherai tempo, attenzioni e tutto te stesso alla persona amata, con una sensualità che supera la tua solita riservatezza, ora desideri solo relazioni autentiche, semplici, fondate sulla lealtà.

Se sei single, Mercurio e Plutone ti aiutano a trovare il coraggio per metterti in gioco e, perché no, per avvicinarti a una persona carismatica che potresti incontrare proprio nei luoghi più comuni. Attenzione, però: potrebbe non essere libera del tutto, o desiderosa della stessa libertà che tu un tempo difendevi. Mostrati autentico, dolce, e potresti conquistare qualcosa di davvero speciale.

Dal punto di vista economico, il mese promette benissimo. Giove agisce in tuo favore nel settore finanziario, soprattutto nella prima parte del mese: fino al 22, potresti ricevere entrate inaspettate o benefici da attività collaterali, investimenti o bonus. Il denaro sembra trovare la strada verso di te con una certa facilità, a patto che tu sappia cogliere le occasioni. Sul lavoro, la situazione resta costante: niente scossoni, ma tanto da consolidare. E con il tuo approccio concreto e metodico, sarà facile raccogliere buoni risultati.