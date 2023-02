Home

Oroscopo, Sagittario marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

28 Febbraio 2023

Marzo 2023

AMORE: Per i Sagittario in coppia, il mese di marzo potrebbe portare alcuni problemi di comunicazione. La Luna piena del 7 marzo potrebbe portare a un conflitto, ma anche a una maggiore comprensione reciproca. Nel complesso, questo mese richiederà una maggiore attenzione alla comunicazione e alla comprensione reciproca. Per i Sagittario single, ci potrebbero essere opportunità romantiche in arrivo verso la fine del mese, in particolare dopo l’ingresso del Sole in Ariete il 20 marzo.

LAVORO: Il mese di marzo potrebbe portare cambiamenti nel lavoro per i Sagittario. La quadratura del Sole con Marte il 16 marzo potrebbe portare tensioni o conflitti sul posto di lavoro, ma l’ingresso del Sole in Ariete il 20 marzo potrebbe portare nuove opportunità. Potrebbe essere un momento di ripensamento delle proprie ambizioni e obiettivi professionali.

DENARO: Per i Sagittario, il mese di marzo potrebbe essere un buon momento per prendere decisioni finanziarie importanti. Il sestile del Sole con Plutone il 20 marzo potrebbe portare un aumento di entrate o un miglioramento della situazione finanziaria. Tuttavia, la quadratura di Venere con Plutone il 16 marzo potrebbe portare a una maggiore cautela nelle decisioni finanziarie. E’ importante cercare di bilanciare le spese e i guadagni.

