Oroscopo Sagittario Novembre 2025: Rinascita interiore e nuove opportunità

26 Ottobre 2025

Novembre ti invita a un doppio movimento: guardarti dentro e, allo stesso tempo, agire con determinazione. Fino al 22, le energie dello Scorpione ti rendono più introspettivo del solito: rifletti, analizzi, maturi nuove consapevolezze. Ma dal 5, Marte entra nel tuo segno e riaccende la tua fiamma vitale — la voglia di fare, di muoverti e di conquistare. È il momento perfetto per dare forma concreta a ciò che hai solo immaginato nei mesi scorsi.

Il tuo cerchio di amici o colleghi sarà di grande sostegno, così come un ambiente di vicinato che ti offrirà aiuto sincero. Fino al 19, la tua mente corre veloce e brillante grazie a Mercurio nel tuo segno, poi rallenta per lasciare spazio a intuizioni più profonde. Giove, tuo pianeta guida, ti protegge nelle finanze: buone notizie possibili per chi aspetta un prestito, una transazione o una successione. Tuttavia, in famiglia, qualche tensione potrebbe emergere: meglio comunicare con calma e diplomazia, altrimenti il tuo tono diretto potrebbe ferire qualcuno. Dopo l’8, concentrati sul lavoro: piccoli aggiustamenti o ritardi richiederanno pazienza. Dal 23, il Sole entra nel tuo segno: buon compleanno, Sagittario, e bentornata fiducia!

Panorama sentimentale

Dal 5, la tua passionalità si accende e diventi irresistibile. Tuttavia, il cuore appare combattuto tra il bisogno di libertà e il desiderio di sentirsi amato in profondità. Usa le parole — Mercurio ti aiuta fino al 19 — per chiarire ciò che provi, evitando fraintendimenti.

In una relazione

I tuoi sentimenti per il partner saranno forti ma non esclusivi: cercherai spazio anche per amici e progetti personali, cosa che potrebbe creare qualche tensione. Dopo il 6, chiarisci le tue intenzioni con tatto e sincerità. Per fortuna, la tua sensualità, accesa da Marte, compenserà tutto il resto.

Single

La tua vita sociale è un terreno fertile per nuovi incontri. Tra amici, vicini o collaboratori, potresti incrociare una persona che condivide il tuo entusiasmo e la tua voglia di vivere. Il cuore si risveglia, e anche il corpo risponde con intensità: segui l’istinto, ma resta sincero.

Carriera / Finanze

Giove promette una spinta fortunata, soprattutto per i nati dell’ultimo decano. Entrate inattese o investimenti a lungo termine possono portare buoni risultati. Se firmi contratti o avvii nuove collaborazioni, fallo entro il 22 e con prudenza: ciò che semini ora potrà crescere in grande stile nei prossimi mesi.

