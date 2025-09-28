Home

Oroscopo Sagittario ottobre 2025, Plutone ti aiuta a stringere legami autentici

Oroscopo del mese

28 Settembre 2025

Oroscopo Sagittario ottobre 2025, Plutone ti aiuta a stringere legami autentici

Oroscopo Sagittario ottobre 2025 Plutone ti aiuta a stringere legami autentici

Ottobre si presenta come un mese paradossale, sospeso tra l’apertura verso gli altri e un momento di introspezione personale. Le energie in Bilancia fino al 23, con il Sole e Mercurio fino al 6 e Venere dal 15, illuminano la tua vita relazionale: amicizie, scambi e nuove conoscenze avranno un ruolo centrale, non sottrarti a queste occasioni. Plutone, in buon aspetto, favorisce un ampliamento del tuo cerchio sociale e ti aiuta a stringere legami autentici. Marte resta defilato per tutto il mese, il che riduce l’energia esteriore ma ti porta a concentrarti su un dinamismo più interiore: è come se coltivassi una forza silenziosa, quasi curativa, utile per l’autunno. Dal 7 al 29, Mercurio in Scorpione, in coppia con Marte, ti invita a riflettere prima di agire: la tua mente sarà più profonda, pronta a capire i veri bisogni dell’anima. Non mancheranno piccoli scossoni in famiglia, soprattutto per l’ultimo decano, ma alla fine del mese l’atmosfera prelude a cambiamenti importanti.

Panorama sentimentale

Dal 1 al 13, Venere sostiene soprattutto i tuoi rapporti professionali e amichevoli, lasciando l’amore in secondo piano. Anche Marte non ti aiuta a realizzare i tuoi desideri più intimi, così il cuore resta meno protagonista: le tue attenzioni sono rivolte altrove.

In una relazione

La comunicazione con il partner non sarà sempre fluida e i desideri potranno non coincidere. Servirà impegno per mantenere l’intesa e ricostruire complicità. Un imprevisto potrebbe scuotere il vostro equilibrio, in particolare per il primo decano. La fine del mese invita a riscoprire la dolcezza e a proteggere la vostra unione lontano dal caos esterno.

Single

Se sei alla ricerca dell’amore, questo mese ti spinge a diversificare approcci e luoghi di incontro. Le occasioni migliori arrivano nei contesti culturali o associativi, mentre gli amici potrebbero farti da ponte verso nuove conoscenze. Una persona già impegnata altrove potrebbe catturare il tuo sguardo: rifletti se valga la pena osare.

Carriera / Finanze

Giove ti assicura un cielo finanziario favorevole. Un’eredità, un investimento riuscito o persino un guadagno inaspettato potrebbero arrivare. Se desideri richiedere un prestito, questo è il momento giusto: l’universo ti incoraggia a credere nei tuoi mezzi. Anche un colpo di fortuna, come una vincita, non è escluso!

Oroscopo Sagittario ottobre 2025 Plutone ti aiuta a stringere legami autentici