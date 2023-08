Home

Oroscopo

Oroscopo: Sagittario settembre 2023

Oroscopo

27 Agosto 2023

Oroscopo: Sagittario settembre 2023

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno del Sagittario

L’oroscopo del mese di settembre per il segno del Sagittario. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre sarà un periodo di avventure e di divertimento per la tua vita sentimentale. Giove, il tuo pianeta guida, è ancora nel segno dell’Ariete, portandoti ottimismo, entusiasmo e voglia di esplorare nuovi orizzonti. Potresti incontrare persone affascinanti e stimolanti, con cui condividere interessi e passioni. Se sei single, potresti vivere delle storie brevi ma intense, senza impegnarti troppo. Se sei in coppia, potresti riscoprire il gusto del gioco e della complicità con il tuo partner, magari organizzando una vacanza o una avventura insieme. Attenzione però a non esagerare con la tua indipendenza e la tua libertà: Saturno, il pianeta della responsabilità e della disciplina, è ancora retrogrado nel segno dell’Acquario, portandoti a fare i conti con le tue limitazioni e i tuoi doveri nelle relazioni. Cerca di essere più equilibrato e rispettoso degli altri.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto positivo e produttivo per il tuo lavoro. Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza, entra nel segno del Leone il 5 settembre, portandoti creatività, originalità e leadership. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convinzione, ottenendo il consenso e l’ammirazione dei tuoi colleghi e superiori. Potresti anche avere l’opportunità di collaborare con persone provenienti da altri paesi o culture, arricchendo le tue conoscenze e le tue competenze. Il 15 settembre ci sarà la luna nuova nel segno della Vergine, che governa la tua casa della carriera e del successo. Questo significa che potresti avere una nuova opportunità di avanzare o di migliorare la tua posizione professionale, magari con una promozione, un aumento o un riconoscimento.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Venere, il pianeta dell’abbondanza e della prosperità, entra nel segno del Cancro il 2 settembre, portandoti fortuna, generosità e armonia nel campo economico. Potresti ricevere dei doni o delle gratifiche da parte di parenti o amici, oppure potresti guadagnare grazie a una attività creativa o artistica. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nel segno dell’Ariete, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro. Nettuno, il pianeta della spiritualità e dell’intuizione, è ancora retrogrado nel segno dei Pesci, che governa la tua casa del denaro condiviso. Questo ti aiuta a essere più altruista e solidale con gli altri, ma anche a essere più attento e prudente nelle tue spese.

#oroscopodeomese #pesci #sagittariosettembre2023 #oroscopo

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin