Oroscopo del mese

29 Agosto 2025

Oroscopo Sagittario, settembre 2025

Oroscopo Sagittario, settembre 2025: Energia, nuove opportunità e sfide da gestire

Settembre si apre per te con un ritmo veloce e dinamico. Il ritorno alla routine non ti pesa, anzi: lo vivi come un’occasione per rilanciarti. Le energie in Vergine, con il Sole fino al 22 e Mercurio fino al 18, ti spingono a focalizzarti sulla carriera, sulla comunicazione e sulla capacità di organizzare al meglio i tuoi progetti. Marte, in ottimo aspetto fino al 21, ti fornisce grinta, determinazione e appoggi importanti: avrai sostenitori fidati e le tue decisioni saranno più incisive che mai.

Dopo il 22, invece, il tuo atteggiamento potrebbe diventare più enigmatico e meno trasparente, il che potrebbe creare qualche incomprensione in ambito familiare o lavorativo. Un genitore potrebbe richiedere la tua attenzione, oppure un imprevisto legato alla casa andrà gestito con calma.

Urano, nella sfera delle unioni o dei contratti, porta imprevisti: la tua arma sarà l’adattabilità. Dal 23, ritrovi il piacere del collettivo, il desiderio di avventura e il bisogno di muoverti in contesti più ampi. Non escludere l’aiuto economico di terzi che potrebbe sostenere un progetto di vita importante, soprattutto se appartieni al secondo decano.

In amore, Venere ti dona generosità e passione fino al 18: la tua capacità di sedurre, unita a un cuore sincero, ti permette di vivere momenti gioiosi. Dopo il 22, però, potresti sentirti meno a tuo agio nell’esprimere ciò che provi: meglio essere chiari che trattenere. In coppia, la complicità sarà forte e naturale fino al 18, con Marte e Venere che portano slancio e condivisione.

L’ultima settimana, invece, richiederà più pazienza e tenerezza per evitare tensioni. Se sei single, le opportunità non mancano: dal 1° al 18 la tua attrattiva sarà amplificata e potresti incontrare una persona affascinante, magari diversa da te per cultura, esperienze o gusti.

Sul piano professionale ed economico, Giove ti favorisce apertamente: c’è la possibilità di ricevere un aiuto finanziario, di finanziare un progetto a lungo termine o di riequilibrare un bilancio in difficoltà. Tuttavia, resta cauto: un imprevisto potrebbe modificare un contratto o un accordo. Mantieni la tua visione ampia, ma senza perdere di vista i dettagli pratici.

