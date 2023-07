Oroscopo: Scorpione, agosto 2023

Home

28 Luglio 2023

Oroscopo del mese di Agosto 2023 per il segno dello Scorpione

Le fasi lunari del mese avranno un impatto significativo sulle tue emozioni e la tua energia. La luna piena in Capricorno il 2 agosto ti porterà un senso di stabilità ed equilibrio, mentre la luna nuova in Leone il 16 agosto potrebbe portare nuove opportunità e inizi positivi.

Infine, la luna piena in Acquario il 31 agosto potrebbe portare cambiamenti imprevisti e nuove sfide, ma sarai pronto ad affrontarle grazie alla tua determinazione e flessibilità.

Giove in Ariete ti fornirà un’energia positiva e una maggiore fiducia in te stesso, che ti aiuterà a superare eventuali ostacoli e a raggiungere i tuoi obiettivi con successo.

Inoltre, tieni presente che Saturno nel segno dell’Acquario ti spingerà a essere più disciplinato e responsabile nelle tue azioni e decisioni finanziarie

Amore:

Con la luna piena in Capricorno il 2 agosto, potresti sentire una maggiore intensità emotiva e un desiderio di connessione più profonda con il tuo partner. Sarai più incline a condividere i tuoi sentimenti e a esprimere apertamente le tue emozioni. Questo sarà un momento ideale per rafforzare la tua relazione e creare legami più stabili.

Verso metà mese, con la luna nuova in Leone il 16 agosto, potresti provare una nuova energia romantica e un desiderio di esplorare nuove possibilità nell’amore. Se sei single, potresti essere attratto da qualcuno di nuovo e intrigante. Se sei in una relazione, questo sarà un momento perfetto per ravvivare la passione e cercare nuove avventure insieme al tuo partner.

Tuttavia, a partire dal 17 agosto, quando Marte entra in Vergine, potresti sentirti più critico e analitico riguardo alla tua relazione. Cerca di evitare inutili conflitti e cerca di concentrarti sulle qualità positive del tuo partner. Ricorda che la comunicazione è fondamentale per mantenere una relazione sana e armoniosa.

Lavoro:

Con Mercurio nel segno del Leone, avrai una maggiore capacità di esprimere le tue idee e convincere gli altri con la tua eloquenza. Potresti trovare nuove opportunità di lavoro o ricevere riconoscimenti per i tuoi sforzi passati. Sii proattivo nel perseguire i tuoi obiettivi e sfrutta al massimo le tue abilità comunicative.

Tuttavia, con Saturno nel segno dell’Acquario, potresti sentirti sfidato da nuove responsabilità e dover affrontare ostacoli sul tuo cammino professionale. Sarà importante rimanere concentrato e paziente, poiché le sfide che affronterai ti renderanno più forte e più determinato a raggiungere i tuoi obiettivi.

Denaro:

Con Venere nel segno del Leone fino al 12 agosto, potresti sentirsi più propenso a spendere e a concederti qualche lusso. Tuttavia, dal 13 agosto, quando Venere entra in Cancro, sarà importante essere più attento alle tue finanze e cercare di risparmiare. Evita gli acquisti impulsivi e valuta bene le tue spese.

Dopo il 17 agosto, quando Marte entra in Vergine, potresti avere nuove opportunità di guadagno e successo finanziario. Sfrutta al massimo queste occasioni e fai attenzione alle possibilità di investimento che potrebbero portare a rendimenti positivi nel lungo termine.

