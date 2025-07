Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Oroscopo Scorpione agosto 2025, l’amore non sarà semplice o coinvolgente

Oroscopo del mese

31 Luglio 2025

Oroscopo Scorpione agosto 2025, l’amore non sarà semplice o coinvolgente

Oroscopo Scorpione agosto 2025, l’amore non sarà semplice o coinvolgente

Ad agosto, caro Scorpione, il cielo ti sfida ma tu, come sempre, rispondi con determinazione. Fino al 22, il Sole e Mercurio in Leone mettono pressione sul fronte professionale: potresti sentirti osservato, valutato o messo alla prova, come se ogni scelta avesse un peso più grande del solito. È il momento di agire con strategia e tenere per te i progetti più ambiziosi, almeno per ora. Marte, dal 6, smette di supportarti direttamente: non forzare le cose, punta piuttosto su pazienza e astuzia, due tue qualità innate.

Nonostante queste tensioni, Venere e Giove lavorano in tuo favore, alimentando il tuo ideale di vita. Potresti fare progressi attraverso letture, studi o incontri che nutrono la mente e lo spirito più che il portafoglio. La tua visione del futuro si arricchisce, anche se la vita quotidiana richiederà attenzione e qualche sacrificio. In famiglia, una certa tensione va gestita con calma: evita scontri diretti, soprattutto se sei del primo decano.

In amore, non sarà il mese più semplice o coinvolgente. Se sei in coppia, il lavoro potrebbe assorbire gran parte della tua energia, rischiando di creare distanza. Fai attenzione soprattutto nella prima metà del mese, cerca il dialogo e non dare nulla per scontato. Dopo il 22, l’atmosfera si addolcisce.

Per i single, il desiderio d’amore sarà silenzioso ma profondo. Potresti essere attratto da persone lontane o da culture diverse. Un viaggio o una visita a luoghi culturali potrebbe rivelarsi sorprendente. E se un amore del passato bussasse di nuovo?

Sul piano economico, Urano potrebbe portare una svolta improvvisa: una piccola fortuna, una vincita o un’entrata inaspettata. Ma non dimenticare il lavoro: resta concentrato e guarda avanti. Le intuizioni che stai maturando ora potrebbero cambiare il tuo futuro professionale nei prossimi mesi.

Oroscopo Scorpione agosto 2025, l’amore non sarà semplice o coinvolgente