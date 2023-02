Home

Oroscopo, Scorpione marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

28 Febbraio 2023

Oroscopo, Scorpione marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

28 Febbraio 2023

Marzo 2023

Oroscopo, Scorpione marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

AMORE: Nel mese di marzo, lo Scorpione potrebbe sperimentare alcuni alti e bassi in amore. Il Sole in sestile con Urano il 6 marzo potrebbe portare cambiamenti inaspettati nella tua vita amorosa. Potresti trovare una nuova persona o avere nuove opportunità romantiche. Tuttavia, il Sole in opposizione con Nettuno il 15 marzo potrebbe portare confusione e incertezza nei tuoi rapporti amorosi. Potresti sentirsi insicuro su dove ti trovi nella tua relazione. Cerca di comunicare apertamente con il tuo partner per evitare malintesi. La Luna Piena in Vergine il 7 marzo potrebbe portare tensioni nei rapporti, mentre la Luna Nuova in Ariete il 21 marzo potrebbe portare nuove opportunità romantiche. Venere in opposizione con Giove il 2 marzo potrebbe causare conflitti con il tuo partner, mentre Venere in quadratura con Plutone il 16 marzo potrebbe portare gelosia e possessività.

LAVORO:

Il mese di marzo potrebbe essere un periodo impegnativo per lo Scorpione in termini di lavoro. Il Sole in quadratura con Marte il 16 marzo potrebbe portare conflitti e sfide sul lavoro. Potrebbe esserci una certa tensione con i colleghi o i superiori, quindi cerca di mantenere la calma e affrontare le situazioni con diplomazia. Mercurio in sestile con il Nodo il 11 marzo potrebbe portare opportunità di networking, mentre Mercurio in sestile con Urano il 16 marzo potrebbe portare idee innovative sul lavoro. Tuttavia, Mercurio in opposizione con Giove il 28 marzo potrebbe portare alcune difficoltà nella comunicazione sul lavoro. Cerca di evitare conflitti e di lavorare con gli altri per risolvere eventuali problemi.

DENARO:

Nel mese di marzo, lo Scorpione potrebbe fare progressi finanziari. Il Sole in sestile con Plutone il 20 marzo potrebbe portare opportunità finanziarie, quindi cerca di essere attento alle occasioni che si presentano. Tuttavia, Venere in opposizione con Urano il 30 marzo potrebbe portare alcune spese impreviste o difficoltà finanziarie. Cerca di fare attenzione alle tue finanze e di evitare acquisti impulsivi. Marte in trigono con Saturno il 30 marzo potrebbe portare maggiore stabilità finanziaria a lungo termine. Assicurati di avere un budget equilibrato e di risparmiare per il futuro.

