Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Oroscopo Scorpione novembre 2024: Marte ritarda i tuoi progressi

Oroscopo del mese

29 Ottobre 2024

Oroscopo Scorpione novembre 2024: Marte ritarda i tuoi progressi

Oroscopo Scorpione novembre 2024: Marte ritarda i tuoi progressi

Il mese di novembre ti riserva un mix di potere ritrovato e qualche sfida che potrebbe testare la tua capacità di adattamento. Con il ritorno di Plutone in Capricorno fino al 19, ricevi un rinforzo energetico che ti dona sicurezza e stabilità. Il 12, Venere si unisce a Plutone, e insieme al Sole nel tuo segno fino al 21, ti permettono di recuperare quella determinazione e sicurezza che ultimamente sembravano sfuggenti.

Tuttavia, dal 5, l’ingresso di Marte in Leone potrebbe introdurre qualche intoppo, rallentando il tuo avanzamento. Questo è il momento di sfruttare al meglio le tue risorse e di concentrarti sui tuoi interessi personali e sulle ambizioni più redditizie, senza disperdere energia nei problemi. Anche se non è nel tuo stile, considera le strade più semplici e non sottovalutare le opportunità vantaggiose che si presentano: potrebbero riservarti sorprese positive!

Sentimenti

In coppia: Novembre ti regala momenti piacevoli nella tua relazione, che sembra avviarsi verso una fase di armonia e stabilità. Se il partner è soddisfatto della routine, puoi rilassarti e goderti questa tranquillità. Tuttavia, se senti che la monotonia sta prendendo il sopravvento, prova a proporre qualche novità: una serata fuori, un piccolo viaggio o anche solo un gesto speciale possono ravvivare la complicità tra voi. Marte in Leone ti invita a essere creativo e a dare il meglio di te in amore, mostrando quella passione che rende il vostro legame forte e resiliente anche nei momenti difficili.

Single: Questo mese, una nuova conoscenza potrebbe evolvere in una relazione più stabile e duratura. Gli astri suggeriscono un legame positivo, ma attento alla routine che potrebbe insidiare la freschezza di questo nuovo incontro. Lasciati ispirare da Marte e aggiungi un tocco di glamour e passione a questa connessione nascente. Non farti troppe domande e vivi il momento, godendoti ogni passo senza fretta: sarai piacevolmente sorpreso.

Carriera e finanze

Sul fronte professionale, novembre potrebbe presentare qualche piccola difficoltà, ma come Scorpione, ami le sfide! Fino al 21, la tua brillantezza sarà evidente e ti farà guadagnare punti, anche se l’energia che metterai nel lavoro non sempre sarà apprezzata da tutti. Dall’11 in poi, senti il bisogno di accelerare e di fare la tua parte, ma questa determinazione potrebbe essere vista come una pressione eccessiva dai colleghi o dai superiori. Mantieni la calma, affronta le richieste con pazienza e determinazione: anche se il riconoscimento non sarà immediato, il successo è alla portata, arriverà più avanti.

Sul versante finanziario, Mercurio tra il 2 e il 30 accende l’interesse per nuovi investimenti o modi per aumentare il tuo patrimonio. Se desideri espandere i tuoi guadagni, considera proposte innovative o la possibilità di diversificare le tue attività. È un momento ideale per riflettere e pianificare nuove strategie economiche che potrebbero consolidare la tua sicurezza a lungo termine.

Oroscopo Scorpione novembre 2024: Marte ritarda i tuoi progressi

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci