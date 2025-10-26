Home

Oroscopo Scorpione Novembre 2025: Magnetismo, forza e rinascita interiore

26 Ottobre 2025

Novembre si apre con un cielo che parla direttamente a te, Scorpione. Un concentrato di energie nella tua casa zodiacale — con il Sole fino al 22, Marte fino al 4, Venere dal 6 e Mercurio dal 19 — esalta tutto ciò che di più potente e magnetico possiedi. Sei protagonista, ma anche stratega: pronto a difendere ciò che ami e a conquistare ciò che desideri. Le sfide non mancheranno, specialmente sul piano finanziario o sentimentale, ma avrai la grinta e l’intelligenza per affrontarle con successo.

Venere e Marte accendono fascino e diplomazia, aiutandoti a convincere chiunque con il tuo carisma naturale. Giove, nel frattempo, amplia la tua visione: favorisce la crescita spirituale, lo studio e i progetti di lungo periodo. Se desideri formarti o intraprendere un nuovo percorso, questo è il momento giusto. Attenzione solo a contratti o accordi a partire dall’8: Uranus, nel tuo settore delle alleanze, potrebbe spingerti a rivedere vecchie intese o collaborazioni, specialmente per i nati del terzo decano. In famiglia, Plutone richiede ancora qualche cambiamento strutturale, ma dopo il 23 il clima finanziario migliora sensibilmente: le tue scelte iniziano a dare frutti concreti.

Panorama sentimentale



Fino al 6 potresti vivere sentimenti segreti o situazioni complesse, attratto da chi è già impegnato o attraversa un momento difficile. Forse senti il bisogno di “salvare” qualcuno, ma non dimenticare te stesso. Dal 6, con Venere nel tuo segno, tutto cambia: il cuore si infiamma, la passione si risveglia e l’attrazione diventa irresistibile. Marte e Venere ti rendono intensamente desiderabile: preparati a un mese di emozioni forti e batticuori inattesi.

In una relazione

Le stelle ti coccolano. Le parole giuste, i gesti dolci e una sensualità travolgente ti aiuteranno a ritrovare piena armonia con il partner. Evita di farti distrarre da questioni domestiche: novembre vuole che tu viva l’amore senza riserve.

Single

Il tuo fascino sarà magnetico, e sarà difficile resisterti. Le opportunità non mancheranno, ma ricordati di distinguere tra una fiamma passeggera e un sentimento autentico. Se cerchi stabilità, non affrettare i tempi: lascia che l’altro si riveli gradualmente.

Carriera – Finanze

Un evento improvviso potrebbe cambiare le carte in tavola sul piano economico, ma Giove ti protegge e ti aiuta a trasformare le difficoltà in vantaggi. Controlla con attenzione i contratti, evita decisioni impulsive e affidati alla tua intuizione: la tua lucidità sarà la chiave per chiudere il mese in positivo.

