Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Oroscopo Scorpione ottobre 2025: coppie e single, i sentimenti brillano nella prima metà del mese

Oroscopo del mese

28 Settembre 2025

Oroscopo Scorpione ottobre 2025: coppie e single, i sentimenti brillano nella prima metà del mese

Oroscopo Scorpione ottobre 2025: coppie e single, i sentimenti brillano nella prima metà del mese

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ottobre si apre per te con un forte bisogno di introspezione: è il momento ideale per capire cosa desideri davvero e mettere ordine nelle tue priorità. Marte, presente nel tuo segno per tutto il mese, ti dona un’energia intensa e la spinta ad agire senza esitazioni. Avrai voglia di farti sentire, di esprimerti con decisione e di lasciare il segno. Allo stesso tempo, Plutone – il tuo pianeta guida – agisce nel settore domestico: potresti sentirti spinto a rivedere alcune dinamiche familiari o a ridefinire rapporti che hanno bisogno di un nuovo equilibrio. Sul piano finanziario, non mancano possibili sorprese, in particolare per i nati del primo decano: mantieni la prudenza e non farti abbagliare da facili promesse. Sul fronte professionale, il rischio è oscillare tra un approccio molto pragmatico e illusioni difficili da concretizzare: resta ancorato alla realtà per evitare cocenti delusioni. Dopo il 24, il Sole entra nel tuo segno e si unisce a Marte: sarai al massimo della forza e della determinazione, pronto a guidare le situazioni a tuo favore.

Panorama sentimentale

Venere illumina il tuo cerchio di amicizie: un amico potrebbe diventare qualcosa di più o aiutarti a incontrare la persona giusta. La tua sensualità sarà alle stelle e la tua comunicazione, dal 7 al 29, avrà un potere magnetico capace di conquistare. La passione resta il tuo motore principale.

In una relazione

Il mese inizia con grande intensità: sarai focoso, generoso e molto attento ai bisogni del partner. La vostra intesa fisica sarà forte e vi renderà complici. Dopo il 15, un velo di riservatezza potrebbe calare nella coppia: accoglilo come un’occasione per riscoprire la dolcezza e la profondità del legame.

Single

Ottobre porta opportunità interessanti. Nella prima metà del mese, un amico potrebbe rivelarsi speciale oppure presentarti qualcuno che farà battere il cuore. Con Marte nel tuo segno, il tuo carisma sarà irresistibile: saprai farti notare ovunque. Dopo il 20, Nettuno potrebbe favorire il ritorno di un amore del passato: sarai tu a decidere se aprire di nuovo quella porta.

Carriera / Finanze

Possibili novità finanziarie arrivano da Urano: eredità, investimenti o imprevisti bancari richiedono attenzione e sangue freddo. Sul lavoro, il tuo dinamismo sarà un’arma vincente: la tua ambizione e capacità di persuasione ti permetteranno di raggiungere nuovi traguardi. Dal 7 al 29, Mercurio favorisce accordi e scambi, rendendo più fluide le trattative.

Oroscopo Scorpione ottobre 2025: coppie e single, i sentimenti brillano nella prima metà del mese

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci