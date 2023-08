Home

27 Agosto 2023

Oroscopo: Scorpione settembre 2023

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno dello Scorpione

L’oroscopo del mese di settembre per il segno dello Scorpione. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre sarà un periodo di trasformazione e di rinnovamento per la tua vita sentimentale. Plutone, il tuo pianeta guida, è ancora retrogrado nel segno del Capricorno, portandoti a fare i conti con le tue ombre, i tuoi segreti e i tuoi desideri più profondi. Potresti sentirti insoddisfatto o inquieto da una situazione che non ti appaga più o che ti sembra troppo stagnante. Potresti anche avere dei problemi di gelosia o di fiducia con il tuo partner, soprattutto nella prima metà del mese, quando Venere sarà in opposizione nel segno del Cancro. Cerca di essere più aperto e sincero, evita le manipolazioni e le vendette. Il 15 settembre ci sarà la luna nuova nel segno della Vergine, che governa la tua casa delle trasformazioni e del denaro condiviso. Questo significa che potresti avere una nuova opportunità di cambiare o di migliorare la tua vita sentimentale, magari con una persona che ti fa scoprire nuovi aspetti di te stesso. Oppure potresti decidere di condividere qualcosa di importante con il tuo partner, come una casa, un progetto o un figlio.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto positivo e dinamico per il tuo lavoro. Marte, il pianeta dell’azione e dell’energia, entra nel segno della Vergine il 15 settembre, portandoti grinta, determinazione e ambizione. Sarai in grado di affrontare le sfide e le difficoltà con coraggio e competenza, ottenendo risultati concreti e soddisfacenti. Potresti anche avere l’opportunità di iniziare un nuovo progetto o una nuova collaborazione, che ti aprirà nuove prospettive e nuovi orizzonti. Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza, è ancora nel segno del Leone, portandoti creatività, originalità e leadership. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convinzione, ottenendo il consenso e l’ammirazione dei tuoi colleghi e superiori. Potresti anche avere l’opportunità di collaborare con persone provenienti da altri paesi o culture, arricchendo le tue conoscenze e le tue competenze.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Giove, il pianeta della fortuna e dell’abbondanza, è ancora nel segno dell’Ariete, formando un bell’aspetto con il tuo Sole. Questo significa che potresti beneficiare di occasioni fortunate, di entrate extra o di investimenti redditizi. Potresti anche ricevere dei doni o delle eredità da parte di parenti o amici. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nell’Ariete, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro. Nettuno, il pianeta della spiritualità e dell’intuizione, è ancora retrogrado nel segno dei Pesci, che governa la tua casa della comunicazione e dei viaggi. Questo ti aiuta a essere più altruista e solidale con gli altri, ma anche a essere più attento e prudente nelle tue spese.

