29 Agosto 2025

Oroscopo Scorpione, settembre 2025

Oroscopo Scorpione, settembre 2025: Trasformazioni interiori e nuove aperture

Settembre porta con sé un’energia particolare. Gli amici e i progetti comuni diventano il centro del tuo mese: ti ritrovi a collaborare, a pianificare e a costruire con serietà grazie alle energie della Vergine, che con Sole e Mercurio fino al 18 ti rendono preciso, riflessivo e orientato a scelte concrete. Tuttavia, Marte, il tuo pianeta, in Bilancia fino al 21 potrebbe rallentarti, renderti meno sicuro di te o spingerti a rimandare decisioni importanti.

Dal 22 però tutto cambia: Marte entra nel tuo segno e ti dona una carica straordinaria, un coraggio rinnovato e la capacità di agire con determinazione. Potrebbero emergere questioni domestiche, soprattutto per chi appartiene al primo decano: cerca di affrontarle senza rigidità, mantenendo un atteggiamento collaborativo.

In ambito professionale, Nettuno in Ariete porta ispirazioni nuove e soluzioni creative: sta a te saper coglierle e trovare il tuo posto. Venere, fino al 18, favorisce i rapporti mondani e professionali, rendendoti affascinante e carismatico; dopo, ti sostiene nelle relazioni amichevoli, rafforzando i legami che contano davvero. Verso fine mese, però, potresti sentirti più silenzioso o malinconico: prendilo come un momento utile per rigenerarti.

Sul piano sentimentale, aspiri a rapporti profondi, quasi telepatici. L’amore potrebbe nascere sul lavoro o nel tuo giro di amicizie, ma fino al 18 i tuoi desideri resteranno più nascosti, favorendo situazioni discrete o relazioni lontane dagli occhi degli altri.

Dal 22, invece, la tua sensualità si risveglia con forza e saprai riprendere il controllo della tua vita emotiva. In coppia, qualche preoccupazione domestica potrebbe ostacolare la complicità, ma dopo il 18 ritroverete armonia: non forzare le cose, lascia spazio all’altro e fatti sorprendere.

Se sei single, agirai con riservatezza e strategia fino al 21: potresti essere attratto da una persona impegnata o molto esigente, che ti metterà alla prova. Le emozioni ti destabilizzano, ma forse è proprio lì che si nasconde una sfida da accogliere.

Sul fronte della carriera e delle finanze, Giove ti sostiene con una crescita solida: potresti accedere a una formazione preziosa o ricevere l’aiuto di qualcuno che crede nelle tue capacità. Urano muove le tue risorse interiori ed economiche: una transazione, un finanziamento o un imprevisto bancario possono aprire prospettive inattese. Non temere i cambiamenti: questo mese, tutto è possibile, e soprattutto in meglio.

