Oroscopo: Toro, agosto 2023

28 Luglio 2023

Oroscopo del mese di Agosto 2023 per il segno dei Toro

Il mese di agosto sarà un periodo di crescita e cambiamento per il segno del Toro. Sarai più espressivo e determinato nel tuo lavoro, e avrai la possibilità di approfittare di nuove opportunità finanziarie. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo critico con te stesso e con gli altri, e cercare di bilanciare il tuo bisogno di indipendenza con la tua connessione emotiva nelle relazioni amorose

Amore:

Il mese di agosto sarà un periodo interessante per te, caro Toro, con il pianeta Venere che influenzerà significativamente la tua sfera amorosa. Con Venere nel segno del Leone fino al 12 agosto, potresti sentirti particolarmente affettuoso e desideroso di mostrare il tuo amore al tuo partner. Sarai più romantico del solito e desidererai coccolare e viziare la persona amata.

Tuttavia, a partire dal 13 agosto, Venere si sposterà nel segno del Cancro, e le tue emozioni potrebbero diventare più intense e profonde. Potresti sentire il bisogno di proteggere il tuo cuore e le tue emozioni, e potresti essere più attento alle esigenze emotive del tuo partner. Questo potrebbe portare a una maggiore intimità nella tua relazione.

Verso la fine del mese, con la luna piena in Acquario il 31 agosto, potresti sentire la necessità di più indipendenza e libertà nella tua relazione. Sarà importante trovare un equilibrio tra il tuo bisogno di autonomia e la tua connessione con il tuo partner.

Lavoro:

Per quanto riguarda la tua carriera, il mese di agosto sarà un periodo di crescita e opportunità per il segno del Toro. Con il pianeta Mercurio nel segno del Leone, sarai più comunicativo e carismatico. Potrai esprimere le tue idee in modo chiaro ed efficace, e questo potrebbe portare a nuove opportunità di lavoro e collaborazioni.

Con Marte nel segno del Leone fino alle ore 11 del 17 agosto, avrai una maggiore determinazione e ambizione nel raggiungere i tuoi obiettivi professionali. Potresti essere più intraprendente e pronto a prendere rischi calcolati per raggiungere il successo.

Tuttavia, dal 17 agosto, con Marte che entra nel segno della Vergine, dovrai fare attenzione a non essere troppo critico o perfezionista con te stesso e con gli altri sul lavoro. Cerca di essere più flessibile e aperto alle diverse idee e prospettive.

Denaro:

Per quanto riguarda le tue finanze, il mese di agosto potrebbe portare delle sfide, ma anche delle opportunità per il segno del Toro. Con il pianeta Saturno nel segno dell’Acquario, potresti sentire la necessità di essere più cauto e responsabile con le tue spese. Potrebbe essere un buon momento per pianificare e risparmiare per il futuro.

Con Urano nel segno dell’Ariete, potresti essere attratto da nuove e innovative opportunità finanziarie. Tuttavia, è importante fare attenzione a non essere troppo impulsivo nelle tue decisioni finanziarie e considerare sempre i rischi coinvolti.

Con Nettuno nel segno dei Pesci, potresti sentirsi più incline a fare donazioni o ad aiutare gli altri in questo periodo. Potrebbe essere una buona occasione per fare azioni di beneficenza o coinvolgersi in progetti che promuovono il benessere degli altri.

