Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Oroscopo Toro agosto 2025, sfide familiari e nuove consapevolezze

Oroscopo del mese

31 Luglio 2025

Oroscopo Toro agosto 2025, sfide familiari e nuove consapevolezze

Oroscopo Toro agosto 2025, sfide familiari e nuove consapevolezze

Agosto si apre con un’atmosfera un po’ densa. Le energie del Leone — con il Sole attivo fino al 22 e Mercurio presente per tutto il mese — puntano i riflettori su casa, famiglia e questioni immobiliari.

Potresti vivere situazioni intense, piccoli attriti o decisioni importanti da prendere, specialmente nella prima metà del mese. Non mancheranno momenti di tensione, ma dopo l’11 le conversazioni si ammorbidiscono e tutto può essere affrontato con maggiore diplomazia.

Plutone, attivo nel settore della carriera, alimenta la tua ambizione, ma mette anche alla prova i tuoi rapporti professionali. Potresti incontrare opposizioni o dinamiche di potere che richiedono sangue freddo e intelligenza. In certi casi, la miglior scelta sarà lasciar correre.

Saturno e Nettuno, intanto, lavorano sul tuo mondo interiore: potresti sentirti più riflessivo del solito, attento ai segnali, come se qualcosa dentro di te stesse cambiando direzione.

Marte ti è favorevole dal 1 al 6: sfrutta questi giorni per un’azione mirata, che si tratti di un progetto creativo o di un’iniziativa sentimentale. Poi, la sua energia si sposterà sul lavoro, dove ti sentirai chiamato a dare il massimo, con forza e dedizione. È un mese che ti chiede tanto, ma ti offre anche strumenti per affrontarlo con maturità.

Dal punto di vista sentimentale, desideri leggerezza e serenità. I conflitti ti pesano più del solito, e cerchi un amore fatto di parole non complicate. Tuttavia, dopo il 6, potresti sentirti un po’ incerto nei tuoi desideri: vivi alla giornata, senza pretendere chiarezza immediata. Se sei in coppia, lo stress lavorativo potrebbe allontanarti un po’ dal partner: hai bisogno di tenerezza, non di confronti.

Se sei single, Giove potrebbe farti incontrare qualcuno interessante molto vicino a te, quasi per caso. La fine del mese promette incontri sinceri, anche se ancora un po’ sfumati nei contorni.

Sul fronte finanziario, nessuna tempesta all’orizzonte: la situazione si mantiene stabile, anche se senza novità eclatanti. In ambito professionale, invece, Plutone prepara trasformazioni profonde: potrebbero esserci tensioni, ristrutturazioni o decisioni importanti da prendere. Rimani centrato e gioca d’anticipo.

Oroscopo Toro agosto 2025, sfide familiari e nuove consapevolezze