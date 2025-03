Home

Oroscopo Toro aprile 2025: avrete bisogno di un ritiro per comprendere meglio i tuoi desideri

29 Marzo 2025

Oroscopo Toro aprile 2025: avrete bisogno di un ritiro per comprendere meglio i tuoi desideri

Aprile 2025

Panorama Generale

Aprile sarà un mese di riflessione e cambiamento per te. Sotto l’influenza di Ariete, Sole e Nettuno, potresti sentire il bisogno di un ritiro per comprendere meglio i tuoi desideri. Urano nella tua casa ti spingerà a superare le tue resistenze e a considerare un cambiamento significativo.

Fino al 19: Riflessione e introspezione.

Dal 19: Il Sole entra nel tuo segno, portandoti sotto i riflettori e attivando la tua forza di cambiamento grazie a Plutone in Acquario.

Amore e Relazioni

Sentimenti: Il tuo settore emotivo sarà appassionato e un po’ segreto. Fai attenzione agli amori clandestini! Venere in Pesci potrebbe portare incontri interessanti nel tuo cerchio di amici.

Dopo il 18: Marte porterà una sensualità intensa, quindi sii pronto a reagire!

In una Relazione

Desideri condividere emozioni forti con il tuo partner. Mercurio sostiene le tue intuizioni fino al 15, ma dopo il 16, alcune cose non dette potrebbero creare tensioni. Approfitta della sensualità di Marte fino al 18 per ravvivare la vostra intesa!

Single

Il periodo fino al 18 è favorevole per incontri romantici e sensuali. I tuoi sentimenti saranno intensi e capaci di attrarre chi desideri. Dopo il 16, la comunicazione potrebbe diventare più difficile, quindi agisci prima!

Carriera e Finanze

Giove: Favorisce l’espansione del tuo patrimonio. Se senti di dover prendere un rischio calcolato, fallo!

Plutone: Indica che ci saranno cambiamenti nel tuo settore professionale. Mantieniti saldo, poiché questi cambiamenti porteranno benefici a lungo termine.

In Sintesi

Aprile sarà un mese di trasformazione e opportunità per il Toro. Sarai chiamato a riflettere su ciò che desideri veramente e a prendere decisioni importanti sia in amore che nel lavoro.

