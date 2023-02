Home

Oroscopo, Toro marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

28 Febbraio 2023

Marzo 2023

AMORE: Questo mese, potrebbe esserci una certa tensione nelle relazioni amorose dei Toro. Il Sole sarà in opposizione con Mercurio il 17 marzo, il che potrebbe portare a malintesi e discussioni. Tuttavia, il Sole sarà in sestile con Urano il 6 marzo, il che potrebbe portare a incontri inaspettati e piacevoli sorprese. Inoltre, Venere entrerà nel segno del Toro il 16 marzo, portando un’energia romantica e sensuale nella vita amorosa dei Toro.

LAVORO: Questo mese, i Toro dovranno affrontare alcune sfide sul fronte lavorativo. Il Sole sarà in quadratura con Marte il 16 marzo, il che potrebbe portare a conflitti e tensioni sul posto di lavoro. Tuttavia, Mercurio sarà in sestile con il Nodo il 11 marzo, il che potrebbe portare a nuove opportunità e connessioni importanti. Inoltre, Marte entrerà nel segno del Cancro il 25 marzo, portando un’energia produttiva e motivante sul fronte lavorativo.

DENARO: Questo mese, i Toro dovrebbero prestare attenzione alle proprie finanze. Venere sarà in opposizione con Urano il 30 marzo, il che potrebbe portare a spese impreviste e problematiche finanziarie. Tuttavia, il Sole sarà in trigono con Lilith il 29 marzo, il che potrebbe portare a nuove opportunità finanziarie. Inoltre, Saturno entrerà nel segno dei Pesci il 7 marzo, portando una maggiore stabilità e sicurezza finanziaria per i Toro.

