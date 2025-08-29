Oroscopo del mese

29 Agosto 2025

Oroscopo Toro settembre 2025

Oroscopo Toro settembre 2025: Amore e responsabilità si intrecciano

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Settembre per te, sarà un mese ricco di emozioni, in cui affetti e responsabilità si intrecciano senza tregua. Fino al 22, le energie della Vergine, con il Sole e Mercurio attivi dal 2 al 18, rafforzano il tuo mondo emotivo e mettono al centro i sentimenti e, per chi è genitore, l’attenzione ai figli. Venere in Leone fino al 18, però, si pone in quadratura al tuo segno: porta fascino e vivacità nella vita familiare, ma in modo caotico. Non pretendere troppo dal tuo intimo nucleo, lascia spazio anche agli altri.

Dal 19, con Venere che entra in Vergine, la tua routine migliora e ritrovi più armonia. Marte, fino al 21, stimola la tua produttività sul lavoro: sarai performante e determinato, poi la sua energia si sposterà sul fronte delle relazioni, richiamandoti a confronti diretti con partner o collaboratori. Per il primo decano, Urano continua a smuovere le basi del destino generale: accetta i cambiamenti, anche se ti destabilizzano, perché aprono prospettive nuove. Fortunamente, relazioni leali e amicizie solide ti offriranno il supporto di cui hai bisogno.

Sul piano sentimentale, ti attende un mese appagante: fino al 18 sarai entusiasta e passionale, poi diventerai più coinvolto e profondamente innamorato.

Dal 1 al 21, la tua sensualità sarà leggermente condizionata dall’impegno professionale, ma subito dopo i tuoi desideri esploderanno con maggiore intensità. In coppia, il cielo coniugale appare sereno: eventuali piccoli contrasti familiari si risolveranno con dialogo, mentre la vita sessuale, soprattutto dalla terza settimana, promette di essere particolarmente appassionata. Se sei single, tieni gli occhi aperti: il vicinato o un contatto familiare potrebbe rivelarsi decisivo. Dal 2 al 18, la tua capacità di sedurre con le parole sarà un asso nella manica, e dopo il 19, con Venere a favore, nuove opportunità amorose non mancheranno.

Sul fronte professionale e finanziario, settembre porta possibili scossoni. Una modifica radicale alla tua principale fonte di reddito potrebbe prendere avvio: Urano in buon aspetto con Plutone preannuncia una trasformazione positiva del tuo destino lavorativo. All’inizio, però, potresti sentirti destabilizzato e disorientato nei tuoi punti di riferimento. Adattati in fretta, fidati delle tue capacità e scoprirai di guadagnare sicurezza e fiducia in te stesso. Solo così eviterai momenti di tensione o improvvisi cali di serenità, trasformando i cambiamenti in occasioni di crescita.

Il mese di settembre 2025 per gli altri segni

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Toro settembre 2025