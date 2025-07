Home

Oroscopo Vergine agosto 2025, Venere e Giove amplificano la tua voglia di libertà emotiva

31 Luglio 2025

Agosto ti invita a guardarti dentro, cara Vergine. Questo mese estivo si apre sotto il segno della riflessione, con le energie del Leone che, fino al 22, stimolano la tua vita interiore e ti rendono più silenziosa, concentrata sui tuoi pensieri, sulle emozioni che tieni nascoste e su ciò che desideri davvero per il tuo futuro. Potresti sentire il bisogno di isolarti un po’ per fare chiarezza dentro di te, ed è perfettamente naturale. Dal 1° all’11, Mercurio retrogrado ti suggerisce di evitare decisioni affrettate: è tempo di osservare, non di agire. Dopo il 12, tutto sarà più limpido.

Sul fronte professionale, Plutone influisce sul primo decano, spingendoti a prendere molto sul serio il tuo lavoro. Va bene essere responsabile, ma non diventare prigioniera delle tue ambizioni. Urano, con i suoi scossoni creativi, potrebbe offrire un’opportunità inattesa: un incontro, un’idea o una situazione capace di cambiare la rotta che stai seguendo. Accoglila con fiducia. I tuoi amici saranno una presenza solida, soprattutto se appartieni al secondo decano: usali come sostegno, ma anche come fonte di gioia e leggerezza. Dal 6, Marte si sposta in Leone e ti spinge a migliorare i tuoi guadagni, forse con un progetto personale.

In amore, Venere e Giove amplificano la tua voglia di libertà emotiva. Potresti sentirti attratta da un amico o desiderare più movimento nella tua vita sentimentale, ma non sarà sempre facile esprimere ciò che provi. Dopo il 6, Marte infonde intensità ai tuoi desideri, anche se potrebbe renderti un po’ possessiva.

Se sei in coppia, potresti avvertire un certo bisogno di rinnovamento. Parla con dolcezza e sincerità, ma aspetta l’11 per affrontare temi delicati. La tua sensualità crescerà in modo spontaneo. Se sei single, un incontro affascinante potrebbe nascere in ambito associativo o amicale: la tua discrezione sarà irresistibile, e dopo il 23 il tuo magnetismo sarà più evidente.

Sul piano finanziario, Saturno e Nettuno ti rendono oculata e lungimirante: taglia gli sprechi, evita leggerezze e leggi con attenzione ogni contratto. Dopo il 6, la tua ambizione si accenderà.

