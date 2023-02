Home

Oroscopo, Vergine marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

28 Febbraio 2023

Marzo 2023

AMORE: La Luna Piena del 7 marzo in Vergine potrebbe portare qualche turbamento nelle relazioni amorose, ma; potrebbe anche aiutare a chiarire le cose e a prendere decisioni importanti. Venere in opposizione con Giove e Chirone all’inizio del mese potrebbe portare qualche tensione. In seguito Venere entrerà in Toro il 16 marzo, portando una maggiore stabilità e calma nelle relazioni. La quadratura tra Venere e Plutone potrebbe portare qualche conflitto interno. Grazie però al sestile di Venere con Saturno il 17 marzo, sarà possibile trovare un equilibrio e una stabilità nella vita amorosa.

LAVORO:

La presenza di Saturno nel segno dei Pesci potrebbe portare qualche sfida sul lavoro, ma grazie alla sua direzione diretta e alla sua energia; sarà possibile superare queste difficoltà. Mercurio in Ariete dal 19 marzo potrebbe portare un aumento di energia e di motivazione, ma la sua opposizione con Giove il 28 marzo potrebbe portare qualche conflitto con colleghi o superiori. La quadratura di Mercurio con Marte il 17 marzo potrebbe portare qualche difficoltà nella comunicazione sul lavoro, ma grazie al sestile con Plutone il 19 marzo, sarà possibile trovare soluzioni e idee innovative.

DENARO:

La quadratura tra il Sole e Marte il 16 marzo potrebbe portare qualche difficoltà finanziaria, ma grazie al sestile tra il Sole e Plutone il 20 marzo, sarà possibile trovare nuove opportunità e risorse. La direzione diretta di Venere tutto il mese potrebbe portare maggiore stabilità finanziaria, ma la sua opposizione con Urano il 30 marzo potrebbe portare qualche imprevisto. La quadratura tra il Nodo e Lilith il 8 marzo potrebbe portare qualche difficoltà nelle decisioni finanziarie, ma grazie alla direzione diretta di Saturno tutto il mese, sarà possibile trovare una maggiore stabilità e sicurezza nel denaro.

