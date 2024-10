Home

Oroscopo Vergine novembre 2024: da incomprensioni a nuove prospettive

29 Ottobre 2024

Cara Vergine, novembre potrebbe iniziare con qualche incomprensione, ma si evolve per rivelarti nuove prospettive. Con la partenza di Marte dal Cancro e di Mercurio dallo Scorpione, ti ritrovi a dover affrontare le dissonanze del Sagittario e dei Gemelli. Questa combinazione astrale ti porta a percepire che le tue parole vengano fraintese o che gli altri non comprendano il tuo punto di vista, rallentando a volte i tuoi progetti.

Nei giorni peggiori, potresti risentire di promesse non mantenute o di impegni non rispettati da parte di chi ti circonda, il che alimenta una certa insoddisfazione. Tuttavia, anziché scoraggiarti, hai la possibilità di rinnovarti e agire con determinazione grazie al ritorno di Plutone in Capricorno e al supporto del Sole in Scorpione. Questo duo ti spinge a osservare le cose da una prospettiva differente, regalandoti il coraggio di cambiare ciò che è necessario, anche se in modo deciso.

Sentimenti

In coppia: La tua relazione, cara Vergine, potrebbe risentire degli effetti di Venere in Sagittario che crea qualche equivoco tra te e il partner. Tentare di chiarire subito non porta ai risultati sperati e potrebbe addirittura incrementare i fraintendimenti. Ma non preoccuparti, perché già dal 12, con il transito di Venere in Capricorno, le tensioni si dissipano e la tua autenticità viene finalmente riconosciuta. Il tuo partner comincia a comprendere e apprezzare il tuo punto di vista, e quella stabilità emotiva tanto cara a entrambi torna a illuminare la relazione. Ricorda di esprimerti in modo semplice e diretto, evitando giri di parole: questo sarà il segreto per mantenere l’armonia.

Single: In questo mese, il destino sembra metterti alla prova, presentandoti incontri contrastanti. Venere in Sagittario potrebbe attirarti verso persone che non sempre si rivelano adatte ai tuoi ideali, generando confusione. Ma niente paura! Dall’11, Venere entra in Capricorno e porta chiarezza nella tua vita sentimentale. Il destino seleziona chi resta e chi se ne va, avvicinandoti a coloro che condividono i tuoi valori e obiettivi. Per fare la scelta giusta, ripensa ai tuoi ricordi d’amore e lasciati guidare dalle lezioni apprese: questo ti aiuterà a comprendere ciò che desideri davvero.

Carriera e finanze

Il settore professionale si presenta ricco di sfide, ma offre anche grandi opportunità di crescita. Marte in Leone, dal 4 al 31, potrebbe portare alla luce questioni lavorative che richiedono risoluzione, generando una certa urgenza di intervenire. Tuttavia, le tensioni in ambito professionale potrebbero aumentare se ti trovi a gestire carichi di lavoro elevati e a fidarti di colleghi che non rispecchiano i tuoi standard. Con Mercurio in Sagittario dal 2 al 30, potresti sentirti mentalmente agitato e incline a controllare ogni dettaglio. Ma attenzione: concediti dei momenti di relax e non lasciare che la pressione comprometta il tuo benessere.

Dall’11, Venere ti offre una tregua e ti aiuta a gestire i tuoi compiti con maggiore facilità e serenità. Il tuo fascino e carisma saranno in crescita, portandoti a gestire relazioni di lavoro in modo più fluido e costruttivo. Questo ti sarà di grande aiuto anche a livello finanziario, poiché ti consente di cogliere occasioni che potrebbero incrementare le tue risorse.

