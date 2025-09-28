Home

Oroscopo Vergine ottobre 2025: sfera economica in primo piano, bene l’amore fino a metà mese

28 Settembre 2025

Ottobre mette in primo piano la sfera economica: le energie della Bilancia – con il Sole fino al 23, Mercurio fino al 6 e Venere dal 15 – ti spingono a concentrarti sulle risorse materiali e a riflettere su come gestirle al meglio. Sarai più pratico e concreto, attento ai dettagli e determinato a dare stabilità ai tuoi progetti. Nella prima parte del mese, Venere ancora nel tuo segno fino al 13 ti dona fascino, dolcezza e una particolare capacità di attrarre gli altri, qualità che ti saranno utili sia nelle relazioni personali sia in quelle professionali. Marte in Scorpione sostiene il morale, regalandoti forza interiore e una rete di rapporti affidabili su cui contare. I tuoi progetti saranno solidi solo se ben strutturati: ogni idea vaga o poco definita rischia di non andare avanti, soprattutto per i nati dell’ultimo decano. Nettuno retrogrado, intanto, mette alla prova i legami più intimi, chiedendoti chiarezza e sincerità. In ambito lavorativo, Urano potrebbe portare imprevisti o cambiamenti improvvisi: resta pronto ad accogliere il nuovo. Verso la fine del mese, migliorano i rapporti di vicinato e gli spostamenti si faranno più frequenti e piacevoli.

Panorama sentimentale

L’amore scorre con intensità. Fino al 13 ti mostri autentico e trasparente: non hai paura di esprimere ciò che provi, e la tua sincerità sarà apprezzata. Marte aumenta il desiderio e la passione, rendendo le tue parole incisive e capaci di conquistare.

In una relazione

La prima metà del mese sarà dolce e complice, con scambi profondi e momenti di grande armonia. Dopo il 15, però, alcune questioni economiche potrebbero creare piccoli attriti: mantieni la calma e ricorda che il dialogo è la chiave per non rovinare il clima positivo.

Single

Il cerchio delle amicizie si rivela il terreno fertile per nuovi incontri. La tua disponibilità e affettuosità attireranno persone interessanti, anche se dopo metà mese potresti risultare un po’ possessivo. Una figura eccentrica o inaspettata potrebbe riaffacciarsi nella tua vita: deciderai tu se accoglierla o meno.

Carriera / Finanze

Nettuno potrebbe portare qualche incertezza o sorpresa finanziaria, specie per l’ultimo decano, ma Saturno ti ricorda di restare disciplinato e razionale: solo così limiterai rischi o sprechi. Dopo il 15, non è escluso un miglioramento economico, magari attraverso un aumento o una nuova entrata che rafforzerà la tua stabilità.

