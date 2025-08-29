Oroscopo del mese

29 Agosto 2025

Oroscopo Vergine settembre 2025

Oroscopo Vergine settembre 2025: Introspezione e nuove prospettive

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Settembre ti invita a fermarti un momento e a guardarti dentro. Fino al 22, il cielo ti spinge a maturare i tuoi pensieri, a riflettere prima di prendere decisioni importanti: è un periodo di sana introspezione che ti aiuterà a chiarire le priorità.

Alla fine del mese, invece, l’energia cambia: diventi più concreto, più deciso e pronto a mettere in pratica ciò che hai elaborato. Con Marte nel tuo segno dal 1° al 21, ti sentirai pieno di vitalità e dinamismo, ma la fretta rischia di diventare un ostacolo. Meglio valutare con calma pro e contro prima di agire.

Giove ti mette in guardia da passi falsi nel lavoro: evita di mescolare emotività e questioni professionali. Uranio ti apre prospettive nuove, quasi sorprendenti, e ti invita a guardare lontano: le tue ambizioni potrebbero rivolgersi a progetti intellettuali o spirituali, con una forte voglia di rinnovamento. Sul piano pratico, non lasciare nulla in sospeso, né nella sfera lavorativa né in quella intima: la stagione richiede chiarezza. Anche nella vita familiare o genitoriale, alcune modifiche inevitabili si riveleranno positive sul lungo termine, pur chiedendoti adattamento.

Sul fronte dei sentimenti, Venere e Marte ti aiutano a esprimerti con generosità:

fino al 21, i tuoi desideri saranno potenti e inequivocabili. Plutone lavora in profondità e ti guida verso scelte affettive più autentiche, in linea con la tua natura, sostenendo un processo di rigenerazione interiore.

Se sei in coppia, qualche difficoltà di comunicazione fino al 18 potrebbe generare incomprensioni: il silenzio o le parole poco meditate rischiano di irritare il partner. Usa la diplomazia e mostra i tuoi sentimenti con la forza della sensualità: potresti ricevere in cambio una sorpresa piacevole che rafforzerà il legame. Se sei single, le occasioni non mancheranno, soprattutto attraverso il tuo cerchio di amicizie. Il primo decano è particolarmente favorito negli incontri, ma per tutti vale la stessa regola: credere nella propria buona stella. Nettuno nel settore delle relazioni ti invita a lasciare che l’amore venga a te, senza inseguirlo a tutti i costi: il destino ha in serbo un incontro speciale che potrebbe sorprenderti.

Il mese di settembre 2025 per gli altri segni

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Vergine settembre 2025