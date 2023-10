Home

Attualità

Orrore della guerra, Salvetti: “Cruenti e sconsiderati attacchi a Israele, esporremo la bandiera della pace”

Attualità

7 Ottobre 2023

Orrore della guerra, Salvetti: “Cruenti e sconsiderati attacchi a Israele, esporremo la bandiera della pace”

Livorno 7 ottobre 2023 – Orrore della guerra, Salvetti: “Cruenti e sconsiderati attacchi a Israele, esporremo la bandiera della pace”

L’orrore della guerra, un commento del sindaco Luca Salvetti: ”Su Palazzo Comunale esporremo la bandiera della pace”

L’orrore della guerra alle porte di casa, un incubo che nessuno voleva più vedere e che invece oggi è tornato realtà Lo è con quello che accade da mesi in ucraina e lo è da poche ore a questa parte di nuovo in maniera cruenta per gli sconsiderati attacchi ad Israele.

In queste ore drammatiche la città di Livorno vuol lanciare un messaggio per la pace nei territori e dire no ad ogni genere di conflitto.

La Giunta ha cosi deciso di esporre la grande bandiera con i colori dell’arcobaleno oltre a promuovere e partecipare a tutte le iniziative che serviranno ad esprimere solidarietà e vicinanza ai popoli colpiti e a tutte le vittime civili.

Ogni guerra nasce da responsabilità vere o presunte e da percorsi storici di diversa e spesso opposta interpretazione.

Ma c’è però una certezza:

le contraddizioni profonde e radicate che caratterizzano i territori di Israele e della Palestina potranno trovare una soluzione solo attraverso il dialogo, un vero dialogo che guardi alla pace come bene primario e imprescindibile.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin