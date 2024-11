Home

Cronaca

Orsetti Russi abbandonati in una scatola davanti ad un negozio cercano casa

Cronaca

23 Novembre 2024

Orsetti Russi abbandonati in una scatola davanti ad un negozio cercano casa

Livorno 23 novembre 2024 Orsetti Russi abbandonati in una scatola davanti ad un negozio cercano casa

Orsetti Russi abbandonati cercano casa: l’appello di Anpana

Questa mattina, davanti al negozio di animali Io Cucciolo in via Toscana, qualcuno ha abbandonato una scatola contenente una decina di piccoli roditori, conosciuti come Orsetti Russi, una specie di criceto molto amata per il suo aspetto tenero e il carattere docile.

La scena ha destato preoccupazione tra i passanti e i gestori del negozio, che, impossibilitati a tenerli, hanno immediatamente contattato l’associazione animalista Anpana per chiedere aiuto. Gli operatori dell’associazione si sono subito attivati, prendendo in custodia gli animali e portandoli al sicuro.

Gli orsetti, visibilmente spaventati ma in buone condizioni di salute, saranno visitati da un veterinario per verificarne lo stato generale e separati in base al sesso, per evitare eventuali cucciolate indesiderate.

Anpana lancia ora un appello per trovare una casa a questi piccoli roditori: “Questi animali non meritano di essere trattati in questo modo. Se qualcuno volesse adottarli e regalare loro una vita migliore, può contattarci al numero 335 134 3364. Ogni piccolo gesto di solidarietà può fare la differenza”.

Gli Orsetti Russi, noti per la loro longevità e semplicità di gestione, sono compagni ideali per chi ama gli animali e cerca una presenza discreta ma affettuosa in casa. Tuttavia, adottare un animale è una responsabilità che richiede attenzione e amore.

Anpana conclude con un messaggio di speranza: “Questi piccoli hanno bisogno di affetto e di una nuova possibilità. Insieme possiamo cambiare la loro storia.”