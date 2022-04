Home

Cronaca

Orsini: “A Livorno parlerò lo stesso”, spettacolo ai 4 Mori

Cronaca

30 Aprile 2022

Orsini: “A Livorno parlerò lo stesso”, spettacolo ai 4 Mori

Livorno 30 aprile 2022

Il monologo di Orsini andrà in scena ai 4 Mori

Mentre il caso del bavaglio a Orsini scoppiava in consiglio comunale, ieri il teatro 4 Mori ha concesso l’uso del teatro per la data del 23 maggio al professor Alessandro Orsini

Adesso Orsini potrà fare a Livorno il suo monologo sulla guerra in ucraina ed in un post sulla sua pagina Facebook scrive:

“Livorno è una città che amo profondamente. Sono stato io stesso a chiedere di organizzare una mia lezione sulle cause della guerra in Ucraina in quella splendida città. Il teatro Goldoni ha prima accettato e poi ritirato l’accordo per mano del suo direttore. L’assessore alla cultura di Livorno, non a caso del PD, dice che sarei un “propagandista di Putin”. La mia data al Goldoni era stabilita per il 23 maggio. A Livorno parlerò lo stesso”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin