Home

Cronaca

Orsini rifiutato al Goldoni, il PCI: “Brutta pagina per Livorno e la sua cultura, la sua storia”

Cronaca

2 Maggio 2022

Orsini rifiutato al Goldoni, il PCI: “Brutta pagina per Livorno e la sua cultura, la sua storia”

Livorno 2 maggio 2022

L’intervento del Partito Comunista Italiano sulla decisione di non concedere il Goldoni al prof. Orsini

“Brutta pagina per Livorno e la sua cultura, la sua storia.

Quanto accaduto in merito alla presenza del Professor Orsini al teatro Goldoni per una serata dedicata alla vicenda Ucraina, la dice lunga su come il governo di questa cittá oggi sia regredito sotto il profilo culturale, politico ormai succube di questo sistema al punto di annullare uno spettacolo per tendenze filoputiniane.

Questa città la sua gente non merita questo; tristi sono i tempi in cui, enunciando un dubbio, chiedendo di approfondire temi delicati con la mente sgombra e libera dal revisionismo storico, criticare una propaganda martellante a senso unico, si viene tacciati da traditori della patria.

E’ singolare che un assessore alla cultura si occupi anche di geopolitica, con tutti i problemi che le città presentano.

Livorno e la sua bella comunità hanno bisogno di risposte concrete e immediate sui problemi del mondo del lavoro, sul problema casa, del futuro del sistema sanitario locale, crediamo che queste siano le sfide e i compiti di chi governa la città, per far questo occorre non essere parte del problema ma avere il coraggio di cambiare”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin