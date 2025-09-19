Home

Cronaca

Aree pubbliche

Orti urbani, il comitato: Asta deserta e prezzo sceso, il Comune passi dalle parole ai fatti e lo acquisti

Aree pubbliche

19 Settembre 2025

Orti urbani, il comitato: Asta deserta e prezzo sceso, il Comune passi dalle parole ai fatti e lo acquisti

Livorno 19 settembre 2025 Orti urbani, il comitato: Asta deserta e prezzo sceso, il Comune passi dalle parole ai fatti e lo acquisti

Il giorno 17 settembre si è svolta la seconda asta per l’acquisizione dei sei ettari di parco tra via Goito, Via dell’ Ambrogiana, Via dell’Erbuccia e Via Villa Chayes. Un polmone verde minacciato dalla speculazione che rischia di essere spazzato via dal cemento.

Il nuovo piano strutturale, recentemente approvato dal Comune, prevede la possibilità di cementificare intanto un primo lotto importante. Come già dichiarato sarebbe solo l’inizio della distruzione definitiva di uno degli ultimi polmoni verdi rimasti in centro città. Un’area, in parte boschiva e in parte destinata ad orti urbani.

Il comitato che da 13 anni lotta per la sua difesa ha portato avanti centinaia di iniziative dichiara: “Abbiamo chiesto la modifica al piano strutturale eliminando tutte le previsioni di edificabilità.

La stessa giunta si era dichiarata possibilista in merito ad un eventuale acquisto da parte dell’ente pubblico, ora, a maggior ragione, che il prezzo base dell’asta, dopo il secondo incanto, scenderà ulteriormente sarebbe un’occasione da non perdere.

L’acquisizione dell’area da parte del comune non ci dà assolutamente la garanzia che l’area non sarà cementificata. Ma è sicuramente un primo passo verso questa direzione. Sicuramente eviterebbe che qualche soggetto privato, magari un fondo immobiliare, si prenda un pezzo di città per farne una speculazione privata. Così come successo negli ultimi anni.

Per questo motivo chiediamo alla Giunta di passare dalle parole ai fatti e presentarsi direttamente al curatore del tribunale aprendo una trattativa immediata che eviti la pubblicazione di una nuova asta.

In ogni caso la lotta per la difesa del polmone verde di via Goito non terminerà fino a quando non sarà definitivamente confermata la sua non edificabilità. Che sia di proprietà pubblica o privata neanche un centimetro di cemento dovrà essere colato”.

Orti urbani, il comitato: Asta deserta e prezzo sceso, il Comune passi dalle parole ai fatti e lo acquisti