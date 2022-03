Home

9 Marzo 2022

Orti Urbani in Comune, “Vogliamo chiarezza sul crollo del muro in via dell’Ambrogiana”

Livorno 9 marzo 2022

Il Comitato Orti Urbani di Via Goito si è ritrovato intorno a mezzogiorno davanti a palazzo civico per protestare con un presidio sulla situazione del crollo del muro in via dell’Ambrogiana e sui rifiuti dell’area

Queste le parole del comitato:

“Da mesi alcuni residenti insieme agli “ortolani” avevano segnalato agli organi competenti il deterioramento del muro seicentesco di via dell’Ambrogiana.

Nonostante ciò, nessuno è intervenuto. Puntualmente qualche settimana fa una porzione del muro è crollato.

Da qualche giorno sono presenti, all’interno dell’area, una ruspa e alcuni operai.

Come se nulla fosse il muro adesso è completamente abbattuto.

In prima battuta il Comune di Livorno non ha dato alcuna risposta ma ha parlato genericamente di “accertamenti”.

La stessa ruspa sta “devastando” alcune porzioni degli Orti Urbani effettuando dei “lavori” anche in zone che nulla hanno a che vedere con il muro crollato.

Sono stati tranciati dei tubi e anche alcuni alberi.

Grazie a questo intervento tutti i rifiuti (abbandonati nell’area) che alcuni appartenenti al comitato avevano raccolto e messo nei sacchi, sono stati nuovamente dispersi.

Adesso basta, vogliamo risposte da parte del Comune sull’abbattimento del muro storico e sulle reali intenzioni della ditta che sta effettuando i lavori.

Come sempre difenderemo ogni centimetro di questa area verde”

