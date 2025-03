Home

3 Marzo 2025

Orti urbani, online l’avviso pubblico per l’affidamento degli appezzamenti in località Santa Costanza: domande entro il 28 marzo

San Vincenzo (Livorno) 3 marzo 2025 Orti urbani, online l’avviso pubblico per l’affidamento degli appezzamenti in località Santa Costanza: domande entro il 28 marzo

È online sul portale del Comune di San Vincenzo il bando per l’affidamento in regime di concessione, a titolo gratuito, per 5 anni, del complesso di orti urbani in località Santa Costanza. Sarà possibile presentare domanda entro il prossimo 28 marzo. Si tratta dell’area di 1.077 metri quadrati che vede il suo accesso principale in via Biserno. È suddivisa in 22 appezzamenti da destinare ad orto la cui superficie è variabile da 54 a 62 metri quadrati.

Gli appezzamenti sono finalizzati alla coltivazione orticola domestica e ad attività e modalità gestionali e di fruizione che ne favoriscano l’utilizzo a carattere ricreativo, ludico, didattico, per lo svago, la socializzazione, l’aggregazione, la promozione di sani stili di vita e di relazioni interpersonali e intergenerazionali positive e solidali.

Per tutte le informazioni è possibile contattare i numeri 0565/707263 oppure 0565/707213. Al bando possono partecipare associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato riconosciute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 numero 361, enti del Terzo Settore e cooperative sociali.

Il bando e la documentazione sono disponibili a questo link: https://tinyurl.com/yffuxftr