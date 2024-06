Home

28 Giugno 2024

Livorno28 giugno 2024 – Orti urbani preoccupati per l'area di Via Goito: "Un imprenditore si è fatto avanti" indetta assemblea pubblica

“L’area di 6 ettari, compresa tra via Goito, via dell’Ambrogiana, Via dell’Erbuccia e Via Da Verrazzano. Livorno rischia di perdere uno dei più grandi polmoni verdi cittadini miracolosamente sopravvissuto alle cementificazioni degli anni recenti.

Notizia di questi giorni, un imprenditore si è fatto avanti, forte della recente (ma non ancora definitiva) approvazione del piano strutturale che permette la costruzione di tre grandi palazzine private su quell’area. Al di là di qualsiasi opinione il fatto di aprite tre grandi cantieri in quel terreno, che vede la presenza di un bosco, un frutteto, 120 orti urbani inseriti in mezzo alla vegetazione, un’area ristoro aperta a tutti, passeggiate in mezzo al verde utilizzate dal quartiere.

Durante l’estate si alternano, iniziative serali, corsi gratuiti di yoga e il cinema sotto le stelle. Mentre durate tutto l’anno il ” Il libero Mercato Contadino ” è presente con decine e decine di produttori offrono la possibilità di diffondere stili di vita più sani e consapevoli. Per concludere, in questa fase in cui le temperature estive sono sempre più alte, avere un polmone verde come questo garantisce maggiore vivibilità per tutto il quartiere.

La nostra lotta è a 360 gradi in difesa proprio verso qualsiasi forma di sfruttamento mettendo in pratica fatti e non parole.

Nessun compromesso è possibile di fronte ad un’inutile speculazione selvaggia.

Nella nostra città c’è ancora bisogno di costruire villette private? O forse sarebbe invece necessario salvaguardare insieme quell’area destinandola definitivamente a bene comune dei Livornesi? Migliorando, dove possibile, l’accessibilità e l’utilizzo da parte dei cittadini? Salvaguardandone la vocazione agricola e boschiva anche in parte “selvaggia” che la contraddistingue. Un caso più unico che raro che deve essere valorizzato e non distrutto.

Ad oggi, il terreno è in mano ad un custode giudiziario nominato da un giudice e il mercato si sta facendo avanti e bisogna intervenire subito affinché si proceda allo stop definitivo di qualsiasi progetto di costruzione.

Per discutere di tutto questo e per costruire un percorso collettivo di difesa dell’area verde di via Goito invitiamo la cittadinanza, il quartiere, le associazioni e i collettivi, le forze politiche cittadine e i singoli a partecipare all’assemblea cittadina che si svolgerà venerdì 28 giugno alle ore 18. A seguire aperitivo solidale”.

E’ quanto dichiara il Comitato Orti Urbani di Via Goito