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Cronaca

Orti urbani, Salvetti pronto a mediare ma devono cessare le fantasiose accuse contro il sindaco e l’Amministrazione

Cronaca

21 Luglio 2026

Orti urbani, Salvetti pronto a mediare ma devono cessare le fantasiose accuse contro il sindaco e l’Amministrazione

Livorno, 21 luglio 2026 Orti urbani, Salvetti pronto a mediare ma devono cessare le fantasiose accuse contro il sindaco e l’Amministrazione

Orti Urbani il Comunicato del Sindaco Luca Salvetti:

“Durante il presidio che si è tenuto davanti a Frangerini questo pomeriggio, Giovanni Ceraolo, a nome del Comitato, ha corretto il tiro rispetto alle accuse gravissime contenute nel comunicato uscito qualche giorno fa.

Ha chiarito che non è mai stata intenzione del Comitato sollevare dubbi sull’onestà del Sindaco e insinuare sospetti sul ruolo giocato dall’Amministrazione nel percorso che ha condotto alla vendita da parte del tribunale dell’area già privata di Via Goito.

Ha detto tuttavia di ritenere inverosimile che un imprenditore livornese si sia lanciato in un’operazione così spinosa e complessa senza averlo concordato con il Comune. Sul punto ci tengo a essere molto chiaro: l’Amministrazione non è stata informata da Frangerini rispetto alla sua volontà di partecipare alla procedura di vendita del lotto, né prima di parteciparvi né durante le fasi di cui la procedura stessa si è svolta.

Sia ben chiaro: l’eventuale informativa da parte di Frangerini sarebbe stato un atto di cortesia che niente avrebbe tolto alla legittimità dell’operazione cui ha partecipato, ma mi avrebbe consentito di dirgli quello che ho dichiarato in conferenza stampa venerdì pomeriggio. Frangerini vive a Livorno da quando è nato, quando ha fatto la proposta era nelle condizioni di valutare tutto.

Sebbene il Comune, trattandosi di una procedura tra privati, non abbia alcun ruolo nel dare esecuzione al rilascio dell’area, siamo disponibili a contribuire a un percorso che permetta di addivenire a una composizione pacifica dei legittimi interessi in campo. Questo a patto che il campo sia definitivamente sgombrato da ogni congettura fantasiosa e inaccettabile sulla posizione e il ruolo del Sindaco e dell’Amministrazione comunale”.