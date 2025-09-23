Home

Cronaca

“Oscar Livornesi”, riconoscimento ai medici dell’Ospedale di Livorno

Cronaca

23 Settembre 2025

“Oscar Livornesi”, riconoscimento ai medici dell’Ospedale di Livorno

Livorno 23 settembre 2025 “Oscar Livornesi”, riconoscimento ai medici dell’Ospedale di Livorno

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio apprezzamento e le più vive congratulazioni per il prestigioso riconoscimento degli “Oscar Livornesi” conferito ad alcuni professionisti in servizio all’ospedale di Livorno.

In particolare, il premio ha valorizzato il lavoro e l’impegno dei primari Leonardo Barellini (Oncologia chirurgica della mammella), Roberto Danieli (Pediatria), Graziano Di Cianni (Diabetologia) e dell’ortopedico Massimo Baroncini.

La premiazione rappresenta il giusto riconoscimento per la grande professionalità e disponibilità che questi medici mettono ogni giorno al servizio delle pazienti e dei pazienti, non solo livornesi. La loro dedizione, unita a competenza e attenzione alla persona, contribuisce a qualificare l’intero presidio ospedaliero, rendendolo un punto di riferimento e un centro attrattivo che supera l’ambito locale.

Con l’occasione, l’Azienda rivolge i più sentiti complimenti anche a tutti gli altri premiati e in particolare a Maria Rosaria Sponzilli, presidentessa dell’associazione “Livorno Donna”, che da anni collabora con l’ospedale e sostiene con empatia, sensibilità e capacità le donne colpite da tumore al seno, offrendo un contributo fondamentale alla rete di assistenza e vicinanza alle pazienti e alle loro famiglie.

“Oscar Livornesi”, riconoscimento ai medici dell’Ospedale di Livorno