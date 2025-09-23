“Oscar Livornesi”, riconoscimento ai medici dell’Ospedale di Livorno
Livorno 23 settembre 2025 “Oscar Livornesi”, riconoscimento ai medici dell’Ospedale di Livorno
L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio apprezzamento e le più vive congratulazioni per il prestigioso riconoscimento degli “Oscar Livornesi” conferito ad alcuni professionisti in servizio all’ospedale di Livorno.
In particolare, il premio ha valorizzato il lavoro e l’impegno dei primari Leonardo Barellini (Oncologia chirurgica della mammella), Roberto Danieli (Pediatria), Graziano Di Cianni (Diabetologia) e dell’ortopedico Massimo Baroncini.
La premiazione rappresenta il giusto riconoscimento per la grande professionalità e disponibilità che questi medici mettono ogni giorno al servizio delle pazienti e dei pazienti, non solo livornesi. La loro dedizione, unita a competenza e attenzione alla persona, contribuisce a qualificare l’intero presidio ospedaliero, rendendolo un punto di riferimento e un centro attrattivo che supera l’ambito locale.
Con l’occasione, l’Azienda rivolge i più sentiti complimenti anche a tutti gli altri premiati e in particolare a Maria Rosaria Sponzilli, presidentessa dell’associazione “Livorno Donna”, che da anni collabora con l’ospedale e sostiene con empatia, sensibilità e capacità le donne colpite da tumore al seno, offrendo un contributo fondamentale alla rete di assistenza e vicinanza alle pazienti e alle loro famiglie.
