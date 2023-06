Home

Ospedale, Aci interviene sulla raffica di multe per il disco orario

17 Giugno 2023

Livorno 17 giugno 2023

Aci Livorno: Multe per il disco orario nel parcheggio di Via Alfieri davanti all’ospedale? Un intralcio per gli utenti.

È di ieri la notizia delle prime multe effettuate nel parcheggio di Via Alfieri, davanti all’ospedale, dove recentemente è stata applicata la sosta con disco orario.

Già una ventina di multe, recita la testata giornalistica, con sanzioni da €18,20 a €29,40 per dischi orari scaduti o non esposti.

Aci Livorno a tale proposito era già intervenuta dichiarando che tale decisione era penalizzante proprio verso gli utenti dell’ospedale, i quali difficilmente possono sapere quanto possa durare la loro permanenza per una visita o un controllo medico.

Così facendo l’attuale amministrazione rischia di colpire una determinata utenza che per evidente necessità deve recarsi presso l’azienda ospedaliera.

Aci Livorno chiede quindi che venga rivalutata la decisione del disco orario adottando invece una soluzione che vada incontro a tutte le esigenze dei cittadini, un parcheggio a pagamento con una tariffa agevolata senza limite di tempo.

