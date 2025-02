Home

Ospedale: alzano il letto sotto l’anta aperta che esce dai cardini e cade, la ricostruzione dell’USL

5 Febbraio 2025

Livorno 5 febbraio 2025 Ospedale: alzano il letto sotto l’anta aperta che esce dai cardini e cade, la ricostruzione dell’USL

L’USL Toscana Nord Ovest a seguito del comunicato rilasciato dal sindacato NurSind spiega la dinamica di quanto accaduto che non è riconducibile a degrado e scarsa manutenzione

In merito all’episodio del distacco di una finestra avvenuto al sesto padiglione dell’ospedale di Livorno l’Azienda USL Toscana nord ovest tiene a precisare che tale evento non è in alcun modo riconducibile a degrado, criticità riferibili all’infisso e tanto meno ad una scarsa manutenzione.

Da quanto prontamente ricostruito un letto con regolamentazione elettrica dell’altezza si trovava sotto un’anta aperta della finestra. Quando è stato azionato fino alla massima altezza il pulsante di sollevamento del letto questo ha spinto dal basso verso l’alto la finestra fino a farla uscire dai suoi cardini provocandone la caduta.

Il distacco è quindi avvenuto per una dinamica difficilmente prevedibile e che infatti, ad oggi, non si era mai verificata nel nostro e in altri ospedali. Tale evento ha spinto la direzione sanitaria ad adottare misure di sicurezza aggiuntive che impediscano agli infissi collocati in prossimità dei letti di poter uscire accidentalmente dai cardini. In aggiunta si è proceduto ad inoltrare un alert rivolto agli altri presidi ospedalieri per segnalare quanto accaduto invitando a verificare se nelle rispettive strutture possano sussistere condizioni analoghe.