Ospedale, cade una finestra su un letto destinato ai pazienti

5 Febbraio 2025

Una finestra è caduta nei giorni scorsi su un letto, fortunatamente vuoto, del reparto di chirurgia dell’ospedale di Livorno.

A segnalare l’episodio è NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche, che sottolinea la situazione di degrado di alcune aree del nosocomio livornese.

La caduta della finestra poteva avere conseguenze molto serie per pazienti e sanitari: per un caso fortuito il letto sul quale si è abbattuto l’infisso non era occupato e questo, per fortuna, ha evitato conseguenze che avrebbero potuto essere molto serie.

Quanto successo – denuncia la segretaria territoriale livornese del NurSind Katia Filomena Albano – è l’ultimo di una serie di episodi che hanno riguardato l’ospedale di Livorno e che confermano quanto le organizzazioni sindacali affermano da tempo:

alcune parti della struttura non sono più adeguate a ospitare pazienti, familiari e personale sanitario.

“Ci troviamo ormai da tempo – le parola di Albano – a che fare con corridoi chiusi, finestre chiuse con catenelle, ponteggi ovunque.

Abbiamo più volte segnalato la difficile situazione dell’ospedale di Livorno e a questo punto riteniamo necessarie risposte chiare da parte dell’Asl Nord-Ovest.

Come sindacato chiediamo che i problemi che segnaliamo con un’allarmante frequenza vengano presi in carico da chi di dovere: se ci sono padiglioni non più idonei a ospitare pazienti e personale sanitario è bene che qualcuno si prenda la responsabilità di chiuderli, prima che sia troppo tardi”.