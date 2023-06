Home

17 Giugno 2023

Ospedale di Cecina a mezzo servizio, Tenerini (FI): Sanità pubblica ridotta. Inesistente programmazione di lungo periodo

Cecina (Livorno) 17 giugno 2023 – Ospedale di Cecina a mezzo servizio, Tenerini (FI): Sanità pubblica ridotta. Inesistente programmazione di lungo periodo.

“Apprendo dai recenti articoli apparsi sulla stampa locale che a Cecina, da luglio, ci saranno 10 posti letto in meno e un’attività chirurgica ridotta, in considerazione dell’imminente afflusso di turisti e dell’incremento delle attività di pronto soccorso.

In questo modo le già interminabili liste d’attesa per gli interventi chirurgici non di emergenza diventeranno liste impossibili da sostenere.

La mala gestione della sanità toscana, totalmente priva di una programmazione di lungo periodo, continua a dare sfoggio di sè a discapito dei cittadini”.

Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini di Forza Italia, che sottolinea:

“I cittadini, nell’impossibilità di accedere alle prestazioni pubbliche, sono costretti a rivolgersi alla sanità privata e a sostenerne spesso i costi Sarebbe a questo punto auspicabile contribuire a rendere ancora più efficiente la sanità privata aumentando il ricorso alla sanità convenzionata, considerato il ruolo prioritario che riveste.

La vecchia eccellenza della sanità toscana è oggi ravvisabile solo ed esclusivamente nell’encomiabile lavoro prestato dai medici che lavorano in condizioni di stress, in perenne sovraccarico ed emergenza.

Sono loro gli unici baluardi in grado di garantire all’utenza il rispetto del fondamentale diritto alle cure sanitarie”.

