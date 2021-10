Home

Provincia

Ospedale di Cecina, possibili disagi al call center telefonico per potenziamento Wi-Fi

11 Ottobre 2021

Cecina (Livorno), 11 ottobre 2021

Partono domani, 12 ottobre, i lavori di riqualificazione della rete WIFI dell’ospedale di Cecina. Grazie a questo intervento, che durerà circa due settimane, saranno migliorati tutti i settori che necessitano della rete e, già da subito, il collegamento WIFI sarà disponibile per il personale interno, mentre per poter garantire il servizio anche a pazienti e visitatori sarà necessario attendere qualche settimana in più.

Durante i lavori, soprattutto in mattinata, potrebbero verificarsi disagi visto che l’intervento riguarderà anche il call center aziendale dedicato alla libera professione. L’Azienda si scusa con la popolazione per l’inconveniente e raccomanda di telefonare dopo le ore 13.00.

