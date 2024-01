Home

15 Gennaio 2024

Cecina (Livorno) 15 gennaio 2024 – Ospedale di Cecina: riprese le attività di elettrofisiologia

All’ospedale di Cecina l’attività di elettrofisiologia riprenderà regolarmente il 18 gennaio con sedute già programmate.

La direzione aziendale Asl ricorda che:

“l’attività è stata sospesa nel periodo festivo per permettere agli operatori di usufruire di alcuni giorni di riposo, purtroppo la contemporanea assenza, per motivi di salute, della cardiologa ha fatto sì che la sospensione si prolungasse per qualche giorno”.

Nella nota del Partito Democratico si fa riferimento anche alla nuova sala, recentemente ristrutturata.

Sempre la direzione sanitaria rassicura la popolazione sul fatto che è sua intenzione attivare nel più breve tempo possibile la nuova sala destinata all’elettrofisiologia. Infatti nei prossimi giorni si svolgerà un incontro per definire l’organizzazione interna, vista anche la carenza di medici, in modo da garantire l’attività in modo continuativo

