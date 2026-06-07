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Ospedale di comunità, l’intervento della Cgil dopo il crollo di una finestra e un allagamento

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7 Giugno 2026

Ospedale di comunità, l’intervento della Cgil dopo il crollo di una finestra e un allagamento

Cecina( Livorno) 7 giugno 2026 Ospedale di comunità, l’intervento della Cgil dopo il crollo di una finestra e un allagamento

Ospedale di comunità di Cecina, finestra crolla in una stanza e un allagamento interessa un reparto: la FP-CGIL chiede verifiche e più personale

Due episodi avvenuti nella giornata di sabato 6 giugno all’interno dell’ospedale di comunità di Cecina hanno acceso l’attenzione della FP-CGIL Livorno, che chiede all’Asl interventi tempestivi per garantire la sicurezza della struttura e l’apertura di un confronto sull’organico del personale sanitario.

Secondo quanto riferito dal sindacato, il primo episodio si è verificato all’interno di una stanza del reparto, dove una finestra si sarebbe improvvisamente staccata dagli infissi precipitando a terra.

“Sabato 6 giugno una finestra situata in una stanza all’interno dell’ospedale di comunità di Cecina si è staccata dagli infissi ed è crollata a terra”, si legge nella nota diffusa dalla FP-CGIL. “Il fatto è avvenuto mentre alcuni infermieri e Oss stavano assistendo un paziente situato appunto all’interno della stanza. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito”.

Nella stessa mattinata, sempre secondo quanto riportato dall’organizzazione sindacale, si sarebbe verificato un secondo inconveniente legato agli impianti della struttura.

“Sempre sabato mattina un paziente ricoverato all’interno dell’ospedale di comunità, a seguito dell’utilizzo della doccia, ha visto allagare la propria stanza e il corridoio limitrofo: tutto ciò a causa del malfunzionamento del sistema di smaltimento dell’acqua”.

La FP-CGIL sottolinea come i due episodi abbiano suscitato preoccupazione tra lavoratori e utenti della struttura.

“I fatti in questione hanno fatto giustamente innescare la preoccupazione di molti operatori e utenti presenti. Tutto ciò anche alla luce della recente ristrutturazione degli immobili in questione”, evidenzia il sindacato.

Per questo motivo la federazione chiede un intervento diretto dell’Azienda sanitaria.

“Chiediamo all’Asl di intervenire prontamente e di effettuare le dovute verifiche per garantire la sicurezza delle persone che usufruiscono della struttura”.

Nella nota, il segretario della FP-CGIL Livorno con delega alla sanità, Simone Assirelli, richiama inoltre l’attenzione sulla situazione del personale, soprattutto in vista dell’incremento delle attività legate al periodo estivo.

“Alla stessa Asl chiediamo inoltre di aprire un confronto per discutere sul necessario incremento di organico, anche alla luce del delicato periodo estivo: il numero attuale di infermieri e Oss non è infatti sufficiente a garantire un servizio di massima qualità”.

Il sindacato auspica quindi che l’Azienda sanitaria proceda rapidamente sia con gli accertamenti tecnici sugli episodi segnalati sia con una valutazione delle necessità organizzative della struttura, al fine di garantire condizioni di sicurezza e adeguati standard assistenziali per utenti e operatori.