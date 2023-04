Home

Ospedale di Livorno, al via il nuovo ambulatorio di Ortopedia Pediatrica. Ecco come accedere

14 Aprile 2023

Livorno 14 aprile 2023 – Ospedale di Livorno, al via il nuovo ambulatorio di Ortopedia Pediatrica. Ecco come accedere

Prende il via all’ospedale di Livorno il nuovo ambulatorio di Ortopedia Pediatrica dedicato ai bambini fino a 16 anni con problematiche di carattere ortopedico.

“L’ambulatorio nasce – spiega Massimo Valesini, direttore Ortopedia e Traumatologia di Livorno – per garantire un adeguato trattamento specialistico nella fase compresa tra la nascita e l’adolescenza. Il medico ortopedico, sin dalla prima infanzia, è una figura di fondamentale importanza durante la crescita per un corretto sviluppo muscolo scheletrico e per la prevenzione di future anomalie posturali e patologie a carico della colonna vertebrale. Ad occuparsi dell’ambulatorio saranno le dottoresse Daniela Donati e Erica Pini che hanno una formazione specifica e che ringrazio della loro disponibilità. Il servizio sarà assicurato negli ambulatori al piano terra dell’ottavo padiglione; struttura dedicata all’area materna infantile, in modo che i piccoli pazienti possano trovare locali più adatti alle loro esigenze”.

Per accedere al servizio è sufficiente una prescrizione da parte del pediatra di libera scelta o del medico di famiglia con la quale fissare un appuntamento tramite Cup.

Roberto Danieli, direttore Neonatologia e Pediatria di Livorno dichiara:

“Siamo lieti di poter ospitare e supportare questo nuovo servizio che offre una risposta specialistica ai bisogni della popolazione pediatrica. E’ un servizio che viene incontro alle richieste di molti colleghi impegnati sul territorio.

Si tratta di un ulteriore tassello nell’assistenza ai piccoli livornesi che confidiamo possa intercettare e risolvere problematiche che, a lungo andare, pregiudicano la qualità di vita”.

In foto i primari Massimo Valesini (Ortopedia e Traumatologia), Roberto Danieli (Neonatologia e Pediatria)

