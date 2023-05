Home

Cronaca

Aree pubbliche

Ospedale di Livorno, chiuso per 4 giorni l’ingresso pedonale di Via Gramsci

Aree pubbliche

27 Maggio 2023

Ospedale di Livorno, chiuso per 4 giorni l’ingresso pedonale di Via Gramsci

Livorno 27 maggio 2023 – Ospedale di Livorno, chiuso per 4 giorni l’ingresso pedonale di Via Gramsci

Da lunedì prossimo 29 maggio fino a giovedì 1° giugno l’ingresso pedonale di via Gramsci dell’ospedale di Livorno resterà chiuso per permettere l’esecuzione di lavori edilizi al padiglione 19. Utenti e dipendenti potranno utilizzare tutti gli altri ingressi pedonali: cupola Santa Giulia, viale Alfieri e via della Meridiana.

Resterà chiuso anche il tradizionale varco carrabile, ma gli automezzi autorizzati all’ingresso potranno utilizzare quello adiacente generalmente utilizzato dalle sole ambulanze. Sul posto sarà rafforzata la presenza del personale di vigilanza per consentire l’accesso immediato delle urgenze.

L’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa per eventuali disagi dovessero verificarsi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin