14 Settembre 2025

Livorno 14 settembre 2025 Ospedale di Livorno, da lunedì 15 settembre il trasferimento del cantiere operativo nelle aree laterali al bar

A partire da lunedì 15 settembre il cantiere per i lavori di manutenzione nei corridoi antistanti e laterali al bar dell’ospedale di Livorno si sposterà dalla zona NORD (lato padiglioni 4, 5 e 6) alla zona SUD (lato padiglioni 1, 2 e 3).

Per l’intera durata dei lavori rimarrà sempre raggiungibile il servizio di ristoro.

L’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa per eventuali disagi.