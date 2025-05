Home

6 Maggio 2025

Livorno 6 maggio 2025 Ospedale di Livorno, ecco le foto degli operatori sanitari vincitori della sfida lanciata dal progetto “A mani nude”

Gli infermieri e operatori socio sanitari (Oss) in servizio negli ambulatori di Dermatologia, Dialisi e Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Livorno hanno conquistato il primo posto nella competizione legata al progetto “A mani nude” organizzata in occasione della giornata mondiale per l’igiene delle mani.

Il progetto, la cui referente e ideatrice è l’infermiera Antonella Quagli, prevedeva; una sorta di competizione tra una rappresentanza del personale degli ambulatori sulla percentuale di pulizia delle mani.

La verifica della corretta esecuzione della pulizia la si è rilevata tramite l’handscanner aziendale ovvero; uno strumento capace di controllare digitalmente e con la massima precisione l’efficacia delle procedure di sanificazione. In questo modo è stato possibile stilare una graduatoria sulla base della media dei risultati ottenuti dai circa partecipanti appartenenti a 16 ambulatori ospedalieri.

Tommaso Bellandi, direttore della UOC Sicurezza del Paziente dell’Azienda USL Toscana nord ovest sottolinea:

“La lotta contro le infezioni è un impegno corale, collettivo e doveroso, a tutela di tutti, in particolare delle persone più fragili e suscettibili.

In un’epoca in cui germi sempre più aggressivi e resistenti agli antibiotici sono presenti non solo negli ambienti sanitari, ma anche in quelli di vita quotidiana, lavoro e svago, l’igiene delle mani rappresenta il gesto più semplice, economico ed efficace per interrompere la catena del contagio.

Il focus di quest’anno è rivolto in particolare sul corretto uso dei guanti in ambito assistenziale; un uso appropriato negli ambienti sanitari e non solo, insieme alla corretta igiene delle mani e a mani nude prive di monili, smalti o unghie artificiali, consente di attuare strategie efficaci per contrastare la diffusione dei microrganismi multiresistenti.

La USL Toscana nord ovest aderisce con convinzione alla campagna promuovendo attivamente iniziative di sensibilizzazione e formazione come questa”.

Nelle foto il gruppo dei vincitori assieme ai dirigenti infermieristici della direzione ospedaliera e il personale dei vari ambulatori partecipanti.

